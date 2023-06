7/24 şehirde yaşam

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, 24 Haziran akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da bir kez daha Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak. Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüyen Tom Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan şarkılardan oluşan ilk albümü "Long Way Down" ile büyük beğeni topladı. Odell, 2016 yılında Jim Abiss ile iş birliği yaparak "Wrong Crowd" albümünü yayımladı.Pera Müzesi, konser programları ile alanının önde gelen icracılarını ağırlamaya devam ediyor. Pera Kuartet flütlü dörtlüsü, bu akşam 19.30'da müzikseverlerle buluşacak. Didem Karakaya (Flüt), Doğu Kaptaner (Keman), Nora Heder (Viyola) ve Sedef Erçetin Atala'dan (Viyolonsel) oluşan topluluk, konserde J. Pachelbel, J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Schubert, G. Bizet ve F. Devienne'in eserlerini seslendirecek. Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda gerçekleştirilecek "Bir Yaz Akşamı" konseri, müzenin tarihi atmosferinde dinleyicileri bir müzik yolculuğuna çıkaracak.Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın aziz hâtırasına saygıyla, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserlerinin bu ayki misafir solistleri Atakan Akdaş, Neval Güleç ve misafir genç solisti Yaşar Cankut Erşen olacak. Büyük bestekârların seçme eserlerinin seslendireceği programın saz sanatçıları arasında Osman Nuri Özpekel (Ud), Aziz Şükrü Özoğuz (Keman), Taner Sayacıoğlu (Kanun), Lütfiye Özer (Kemençe), Gamze Ege Yıldız (Tanbur) ve Volkan Ertem (Viyolonsel) yer alıyor. Aşk Şarkıları konseri yarın saat 16.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda dinleyicilerle buluşacak.Günümüzün en büyük bestecilerinden ve piyanistlerinden biri olan Ludovico Einaudi, Underwater Tour kapsamında 12 ve 13 Haziran'da iki gece üst üste Zorlu PSM'de sahne alıyor. Öte yandan kendine özgü tarzı, bazen karanlık bazen de mizahi şarkılarıyla İngiliz müzik sahnesine damga vuran, indie müziğin sıra dışı sesi Baxter Dury 14 Haziran akşamı sahne almaya hazırlanırken Que Sera, Seize The Day ve Ungodly Fruit gibi hitleriyle müzisyenleri büyüleyen Wax Tailor, yeni albümü Fishing For Accidents'in dünya turnesi kapsamında 14 Haziran akşamı Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverle buluşuyor.