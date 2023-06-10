Küreğının götürdüğü yere git

Bugünlerde Zonguldak Ereğli'de farklı bir heyecan yaşanıyor. Bölgede spora meraklı olan gençler ve yine bölgede kürek sporuna emek vermiş, yaş almış insanlar, 17-18 Haziran'da Zonguldak Ereğli'de gerçekleştirilecek Tezcan Köseoğlu Cumhuriyet Kupası Gülüç Kürek Etkinliği'ni bekliyor.Gülüç Belediyesi de, bölgenin tanıtımı ve bölge halkının turizm gelirlerinden daha çok faydalanması için küreklere asılıyor.Master Kürekçiler Derneği tarafından düzenlenen bu etkinlik, bölgede kürek sporunu yaygınlaştırmayı ve bölgeyi tanıtmayı amaçlıyor.Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan, organizasyon sorumlusu Yüksel Taşçı, 23 yıl Galatasaray kulübünde kürek sporu yapmış, 15 yıl takım kaptanlığını üstlenmiş bir isim. Taşçı hedeflerinin, İngiltere'de 200 yıldır yapılan Henley Royal Regatta yarışları gibi Gülüç'te de bunun gibi sürdürülebilir bir spor etkinliği yapmak olduğunu söylüyor.- 1970'li yıllarda Ereğli Erdemirspor'da kürek çeken milli sporcumuz. O yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin (şu anda da öyle) büyük imkanlarına rağmen Ereğli'den sporcu çıkması özellikle tekne sıkıntısı varken zordu. Buna rağmen yine de iyi sporcular çıktı. İlk zamanlar milli takıma alınmamasına rağmen uluslararası yarışta milli takımı geçen biriydi. Vefatından önce de Ereğli'de kürek sporunu tekrar diriltmek için yapılan kayıkhanede çok emeği olmuştur. Ocak ayında pankreas kanseri hastalığı sebebiyle vefat etti.- Ereğli Gülüç'te, Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın kürek sporunu ön plana çıkarması ile kayıkhanenin inşasına başladı. Tabi bütçeler kısıtlı olduğundan kayıkhane iki senede ortaya çıktı ancak elektrik, iskele ve yolu yoktu. Orada kayıkhane sorumlusu eski Galatasaraylı kürekçi arkadaşım Ercüment Onat bizi davet ediyordu. Master Kürekçiler Derneği olarak orada bir etkinlik yapmaya karar verdik. İngiltere'de yapılan 200 yıldan beri süregelen Henley Kraliyet Yarışları'nı örnek alarak burada ikili etkinlik yapmaya karar verdik. Tezcan Köseoğlu'nun da anısını yaşatmak için etkinliği onun adına ithaf ettik. 2023'ün Cumhuriyetimizin 100. yılı olması ve 18 Haziran'ın Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle etkinlik Cumhuriyet kupası adını aldı.- 1970-80'li yıllarda Ereğli Erdemirspor o zamanki kürek yarışlarına iddialı ekipler çıkarabiliyordu. Ancak maddi imkansızlıklar, tekne sıkıntısı Erdemirspor'un kapanmasına yol açtı. Zonguldak'ta kürek sporu şu an yok. Yeni kayıkhaneye bir zamanlar yarışçı olan masterler gelip antrenman yapıyor. Tekne çok az ve kaliteli değil. Master Kürekçiler Derneği olarak hiçbir kar amacı gütmeden bölgeyi tanıtmak ve oradaki gençlere kürek sporunu tanıtmak, kürek sporunu tekrar aktif hale getirmek için bu etkinliği yapıyoruz. Bu düşüncemiz bile ilk meyvelerini verdi. Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ile düşüncemizi ve yapacaklarımızı paylaştıktan sonra kayıkhanenin iskele, yol ve elektrik sorunu iki hafta içinde çözüldü. Daha bir şey yapmadan faydamız oldu.- Evet. Gülüç bir doğa harikası. Burada yapılacak etkinlik ile insanlar burayı keşfedecek ve hafta sonu buraya gelecektir. Ayrıca kürek sporu için çok uygun. Değişik ortamda kürek çekmek isteyenler için uğrak noktası olacağı kesin.- Açıkçası çekinmiyoruz. Gülüç Belediye yapısına baktığımızda çok organize ve ileri görüşlüler. Bu konuda her türlü tedbiri alabilirler.Yeter ki oralara insanlar gelsin bu sayede oradaki esnaf ve işletmecilerde kazanacak dolayısı ile Belediye kürek sporu için gerekli kaynakları bulacaktır.- Kürek sporunu 12 yaşından 90 yaşına kadar herkes yapabilir. Tüm kasları ve kondisyonu geliştiren nadide sporlardan biridir. En iyi özelliği açık havada olması ve kürek çekerken panoramanın sürekli değişmesi. Kuvvet ve dayanıklılığı aynı anda geliştirir. Gelişmiş ülkelerde özellikle üniversitelerde çok yaygındır. Gençlere metodlu olmayı, başarmanın ekip arkadaşların ile uyumlu olmasından kaynaklanacağını, çalışarak kazanılacağını öğretir. Dünyada birçok üniversite kürek bursu verir. Orta yaş ve yaşlı yeni başlayan sporcular için hem psikolojik hem fiziksel gelişim kilo verme, güçlenme, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur.