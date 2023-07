Anadolu’dan dünyaya sesleniş!

Türk indie-folk şarkıcısı Zeyn'el'in dünyaca ünlü müzik şirketi ARC Music'ten piyasaya çıkan yeni albümü 'Divan & Divine' karşınızda. Divan & Divine, Zeyn'el'in bugün hâlâ görülen benzer sorunları yansıtan kendi bestelerinin yanı sıra, tarihsel adaletsizlik hakkındaki 14. ila 16. yüzyıl ozan şairlerinden özel seçkiler yer alıyor. Albüm; büyük ahlaki öneme sahip konuları ileten, önemli insani mesajları ileri taşıyan Batılı tonların ve Türk- Anadolu motiflerinin bir sentezi.Multi-enstrümanist Zeyn'el'in yeni albümü "Divan & Divine", 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki Anadolu ozanlarının şiirlerinden ilham alıyor ve bugün pek çok kişinin maruz kaldığı adaletsiz önyargılara değiniyor ve onları tercüme ediyor.Albümün kapak çalışması, evrensel olarak göz bağı görüntüsüyle temsil edilen, gerçek adaletin ancak tarafsızlıkla ve önyargısız uygulanabileceğine gönderme yapıyor. Ağır konusuna rağmen müzikal keşif, hafif vokaller ve dinamik aranjeler tarafından üstleniliyor. Zeyn'el'in nihai mesajı ise farkındalık ve umut olarak karşımıza çıkıyor.2 Haziran 2023'te çıkan ilk single'ı 'Ela Gözlü Pirim Geldi', tarihi bir adaletsizliğe odaklanırken Şair Seyid İmadeddin-Nesimi'nin korkunç infazını anlatıyor. Albümdeki son şarkı olarak karşımıza çıkan ve sözü müziği kendisine ait olan 'Sevmedi Beni Sevmeyi' ile Zeyn'el, Türkiye'de ve çevresinde çocuk istismarına ve anavatanında ve hatta dünyada birçok kadının maruz kaldığı istismar ve şiddete cesur bir ışık tutuyor. Böylece albüm 14. yy'dan kronolojik diyebileceğimiz bir sıralama halinde adalet ve adaletsizliğin öyküsünü türküler üzerinden günümüze getiriyor.Geçmiş yılların bu türküler aracılığıyla aktarılan derin ve karmaşık dersleri, genç Zeyn'el'de ilham kaynağı olmuş ve onu bir lisans öğrencisi olarak felsefe okumaya yöneltmiş. İstanbul'da doğan, küçük yaşlardan itibaren Anadolu "Aşık/Ozan" geleneğini araştıran indie-folk şarkıcısı, söz yazarak ve beste yaparak kendini geliştirmeye devam etmiş.Zeyn'el şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzikoloji alanında doktora yapıyor. Türk rock müzik dünyasında on yıldan fazla ses mühendisi olarak çalıştı ve birlikte çalıştığı isimler arasında Madrigal, Evrencan Gündüz, Sufle, Can Ozan, Mirkelam, Batuhan Kordel ve Su Soley gibi sanatçılar yer almakta ve bu vesileyle bu isimlerin bazılarıyla iş birlikleri bulunmaktadır. Zeyn'el'in bu heyecan verici ve tutkulu sahne hayatı, Alt Caz, Shaft, Indigo ve Hayal Kahvesi Beyoğlu gibi tanınmış ve tarihi mekanlara da ulaşıyor.Daima bir kaşif olmayı seçen Zeyn'el'in dünya müziğine karşı doğuştan gelen ilgisi onu, Amerika, Orta Asya ve Orta Doğu'dan yeni sesler keşfetmeye ve bu bölgelerin tarihlerindeki benzer adaletsizlikler üzerine düşünmeye de yöneltti. Mirasının temaları dünya çapında birçok kültürde yankılanıyor.Bu kadar farklı ilhamla, Zeyn'el'in eşsiz bir ses çıkarması belki de şaşırtıcı değil. Banjo, ukulele, gitar ve kendi modifiye ettiği merlini çalmada başarılı olan Zeyn'el, akort tarzını da Anadolu müziğine daha uygun bir ses sağlayacak şekilde geliştirdi. Zeyn'el, bu müzikal becerilerini, felsefi bilgilerini ve geçmişten gelen mesajları birleştirerek eski ve yeninin cesur bir karışımını yaratıyor. Batı etkilerinin ve Türk-Anadolu geleneğinin büyüleyici bir bileşimi, büyük etik öneme sahip konuları vurguluyor. Ne yazık ki, bu konulardan bazıları yüzyıllar önce olduğu kadar bugün de önemli ve güncel.Son olarak bizlere Zeyn'el şu şekilde sesleniyor "Geçmişin derin ve kadim sözlerini gerçekten anlayarak herkes için daha iyi bir gelecek sağlayabiliriz. Gerçeğin, sevginin ve nezaketin adaletin silahları olduğu bir gelecek mümkün. Bütün sözler Divan & Divine için, bütün kuşlar Divan & Divine'a uçmakta...Yenilenen sahne repertuarı ve altyapısı ile son dönemlerde gittiği her şehirde biletleri tükenen konserler veren Zara, bir Yıldız Tilbe klasiği olan 'Vazgeçtim'i yeniden yorumladı. Şarkının klibi için ise Zara, eski rol arkadaşı Savaş Özdemir ile uzun zaman sonra biraraya geldi. Bir döneme damgasını vurmuş 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Tipi karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Savaş Özdemir ve dizide Gönül karakterini canlandıran Zara, Tipi – Gönül ilişkisini Kemal Başbuğ yönetmenliğindeki klibe taşıdılar. Aranjesini Zafer Karayazgan'ın yaptığı şarkı Zirve Müzik etiketi ile 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınlandı.Türk müzik sahnesinin şahsına münhasır grubu Badem, uzun bir aranın ardından merakla beklenen yeni şarkısı 'Sensiz de Olunur' ile özleyenlerine hoş bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Badem'in karakteristik tarzını yansıtan şarkı grubun üzerine çalışmakta olduğu yeni albümünün de habercisi. 'Sensiz de Olunur', Badem dinleyicisinin alışık olduğu güçlü sözler ve etkileyici melodilerle dolu bir şarkı. Grup bu şarkıda her şeyin bir sonu olduğunu hatırlatıyor ve bunu kabullenmekte zorlanan dinleyicilerine kabullenmeye dair ilk adımı atmasına yardımcı oluyor. Grup üyeleri, 'Sensiz de Olunur' ile müzikal yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor. Badem bu şarkıda grubun kendine has enerjisini karakteristik sound'u ile birleştirerek dinleyenleri grubun yeni dönemine dair heyecanlandırmayı başarıyor.