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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Ege turu Cunda’dan başladı

Ege turu Cunda’dan başladı
Koleksiyoner Dost Gazimihal'in kurucusu olduğu Bi Nevi Galeri, sanatseverlerle ilk kez geçtiğimiz haziran ayında Nişantaşı'nda buluşmuştu. Aynı zamanda emlak sektörüyle ilgilenen ancak pandemi sonrası koleksiyonerliğe merak saran Gazimihal, eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi ve eserleri farklı mimari yapılar içerisinde sunmayı hedefleyen Bi'Nevi Galeri, kendi koleksiyonundan oluşturduğu özel seçkisiyle Ege'yi dolaşmaya Cunda'dan başladı. Mola Cunda Hotel'de sergilenen eserleri, otel sahibi Orçun Özsüt ve galeri sahibi Dost Gazimihal ev sahipliğinde gezme imkânı buldum. Sergide, Mahmut Can Akagündüz, Orçun Beslen, Rafet Utku, Taner Yılmaz gibi farklı disiplinlerden sanatçıların figüratif ve soyut tarzda eserlerinden oluşan bir seçki sunuluyor. Eserleri gezerken Cunda'da bir otelde bu boyutta bir serginin ilk kez yapıldığını öğrendim. Sanatseverlerin de sergiye katılımı oldukça memnuniyet vericiydi. Hatta çoğu eserin satıldığını gözlemledim. 'Sanatla Mola' isimli sergi, gözde tatil yerlerinde bulunan otellerin sanatsever tatilcileri de düşünerek bu tür işbirliklerini artırması konusunda iyi bir örnek oluşturuyor. Merak edenler ve yolu Cunda'ya düşenler için sergi 16 Ağustos'a kadar gezebilir.
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Ege turu Cunda’dan başladı
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