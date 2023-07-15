Şehirde kalan çocuklar için masalsı bir yolculuk

İstanbul'da kalan ya da tatilini bitirip şehre dönen çocuklar ve aileleri için harika etkinlikler var. Bu hafta size nokta atışı üç etkinlik seçtim. Hayvan ve bitkilerin dünyasında yolculuk yapıp yeni bilgiler öğrenecek, Kayıp Balık Nemo ile su altını keşfedecek, Küçük Prens ile küçüklerin gözünden büyüklerin dünyasına bakacaksınız.İstanbul, İzmit, Sakarya ve civarında yaşayan aileler için güzel bir hafta sonu etkinliğidir hayvanat bahçesi ziyareti. Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, tatilde olan çocuklara özel etkinlik programı sunuyor. Koruma altında 160'ın üzerinde canlı ve 300'ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren bu hayvanat bahçesi ve botanik parkta çocuk ve ebeveynler sadece televizyonda gördükleri hayvanları ve birçok bitki türünü de tanıma fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca, 'yakından tanıyalım' atölyeleri ile zürafa, keçi, tavşan, kaplumbağa ve lemur gibi hayvanları gözetmenler eşliğinde besleyebiliyorlar.Kayıp Balık Nemo'yu çocuklar da anneleri de iyi tanır. Onun okyanusu keşfetme isteğini ve ucu bucağı olmayan merakına hepimiz şahit olduk. Şimdi, AKM Çocuk Sanat Merkezi, 4-6 yaş aralığındaki meraklı çocukları, Kayıp Balık Nemo Arkadaşlarını Arıyor atölyesine davet ediyor. 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek atölyede minikler, plastik tabak, tahta çubuk, kağıt ve boya gibi malzemeler aracılığıyla su altı dünyasının büyülü atmosferini keşfedecek. Su altındaki canlıların yaşam alanlarını ve bu canlılar için nelerin önemli olduğunu öğrenecek olan miniklerin, atölye sayesinde su altı canlılarına dair farkındalıklarını artacak. Aynı zamanda, hayvanların doğal yaşam alanlarında nelerin gerektiğini ve nasıl korunduğunu da öğrenecek olan minikler, çevre bilinci ve doğal yaşamın önemine dair bilinç kazanacaklar.Çocukken okumaya başlasak da genelde büyüdüğümüzde tekrar okuduğumuz kitaplar vardır. Çocuk klasiği olarak geçse de, aslında zamansız bir klasiktir. İşte o kitaplardan biridir Küçük Prens... Bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını anlatır. Büyüdükçe ne demek istediğini anlar, kaybettiklerimizin farkına varırız. İşte Küçük Prens'in büyülü dünyasına hem çocukları hem de yetişkinleri davet eden bir sergi açıldı Galataport İstanbul'da. Marketing Toys tarafından eserin 80. yılına özel hazırlanan Küçük Prens sergisi, ziyaretçilerine masalsı bir yolculuk sunuyor. Sergi, özel kurgusuyla, ziyaretçiyi yıldızlara çıkarıp, güneşin içinden. Ziyaretçiler, dev gül bahçesinden 3D gezegenlere, Tilki, animatronik yılan ve diğer karakterlere yakından temas edebilecekleri interaktif aktiviteler ve göz alıcı dekorlar ile masalın bir parçası olacak. Sergide daha küçük misafirler için dev top havuzu, Sihirbazlık Okulu ve aileler için özel bir kafe alanı da yer alıyor. Sergiyi 31 Ekim'e kadar gezebilirsiniz.