Hayatta olan her şey türkülerimizde de var!

Gaziantepli bir aileden gelen, Ankara kültürüyle demlenen İlkay Akkaya, son dönemin öne çıkan Türk Halk Müziği sanatçılarından... Gençlerle, türküleri buluşturan Akkaya, Türk gençlerinin kültürlerine ait olan her şeye sahip çıkacağından emin...- Gaziantep'te ticaretle uğraşan bir babanın ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim Biz üç kardeşiz, canlarım ablam ve kardeşimle ilkokulu Gaziantep'te okudum daha sonra 90'lı yılların sonundan itibaren yaşamımıza Ankara'da devam ettik.- Doğduğum coğrafyanın bir özelliği olarak müzik kültürü geniş yelpazeye sahip olduğundan gerek ailemde gerek akrabalarımda müzisyenler vardı. Düğünlerde veya başka etkinliklerde hep onları dinler onlardan etkilenirdim.- Klasikdir ama gerçektir, çok küçük yaşta başladım diyebilirim ben de. Aile elbette önemli bir yer tutar. Genelde aile buluşmalarında hep ben şarkılar, türküler söylerdim. İlkokula başladığımda da tüm okul etkinliklerinde hep ben en önde yer alırdım. Elbette çocukluğumun geçtiği dönemde birçok sanatçıdan feyz aldım ama tabii ki ilk olarak yöresel sanatçılardan etkilendiğimi söyleyebilirim.Şerif Akbağ, Halit Arapoğlu ve şu an adını sayamadığım birçok usta sanatçıdan. Çünkü etrafımda hep onlar dinlenirdi.- Profesyonel olarak ilk TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'yla başladım. Sonrasında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü var ve devamında da aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladım.Üzerimde emeği geçen tüm hocalarıma minnettarım. Daha sonra 2015 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı unvanıyla müzikal çalışmalarıma gururla devam ediyorum.- Halk Müziği doğduğum büyüdüğüm yerlerin kültürünü ifade ediyor dolayısıyla aileme nasıl bağlıysam halk müziğine ve türkülerde o denli bağlıyım aslında. Hayatın içinde ne varsa türkülerde de var bence. Acı, keder, neşe, özlem...Kısaca yaşadığımız her şey.- Öncelikle böyle büyük bir usta ile TRT ekranlarında aynı programı sunuyor olmak benim için çok büyük bir gurur ve bir o kadar da heyecandı.Kıymetli ustayla her program ondan istifade ettiğim gerek icrası gerek usta tavrıyla ve güzel sohbetiyle halk müziğine dair birçok öğretiler edindim. Her zaman saygım ve sevgim sonsuz olacak. Bu vesileyle kıymetli ustamıza buradan saygı ve selamlarımla, ellerinden öperim.- Bugüne kadar sosyal mecralarda ve dijital platformlarda yer alan birçok single çalışmalarımızı müzikseverlerin beğenisine sunduk.Ve çok güzel geri dönüşlerde aldık diyebilirim. İnşallah çok yakın zamanda da müzik yönetmenliğini TRT saz sanatçısı değerli dostum Mert Aslan'ın yürüttüğü güzel bir anonim eserle dinleyicilerimizin huzurlarında olacağız. Ben önceliğim türkülerle gençleri, yeni kuşağı buluşturmayı hedeflediğimden ve türküleri sevdirmeyi de ilke edindiğimden modern düzenlemelerle İlker Gökkaya Yotube kanalı ve tüm dijital platformlarda yer alacak olan tekli albümümüzün heyecanını paylaşmak isterim.- TRT öncelikle gerek yayın gerekse kültür olarak benim için bir okul niteliğindedir. 2003 yılından bu yana çatısı altında olmaktan, TRT edebi ve adabıyla müzik yaptığım için kendimi çok şanslı gururlu ve mutlu hissediyorum. Bu anlamda üzerimde emeği olan tüm hocalarıma ustalarıma emeklerinden dolayı minnettarım. İyi ki yolum kesişti diyorum her zaman.- Oluşturduğum hedefe, gittiğim yolda aştığım her engel benim için ayrı bir heyecan ayrı bir aşk niteliğinde.Hedefe ulaşma yolculuğu da diyebiliriz.Her zaman güzel sevmek, güzel hissedebilmek dileğim...- Günümüzde türkülerimizin gençler tarafından gereken ilgi görmeye başladığını düşünüyorum.Müzikal ve kültürel olarak bir kirliliği maalesef arttığı bu dönemde modern müzik alt yapılarıyla popüler şarkıcılarında türküleri seslendiriyor olması gençlerimizle türküleri buluşturuyor. Benim de yaptığım müzik çalışmalarında türkülerin aslını bozmadan modern müzik alt yapılarıyla gençlerle türküleri buluşturmayı ve sevdirmeyi hedeflediğimi görebilirsiniz. Zaten baktığımızda bu coğrafyada yaşayan insanların dokusunda türkülerin özünü hissedebiliriz, illa ki ailesinden duymuştur Aşık Veysel'den, Neşet Ertaş ustadan, Mahzuni Baba'dan türküler duymuşlardır. Eminim gençlerimize baktığımızda, uzun yıllar kına gecelerinde "Yüksek yüksek tepelere" türküsünü illa ki söyleyeceklerdir diye düşünüyorum.(Gülüyor) Gençlerimizin kültürlerini ait olan her şeye sahip çıkacağından eminim.