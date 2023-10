Dolabınızı ekonomik bir şekilde güncellemenin vakti geldi

Haftalardır dünyanın dört bir yanında düzenlenen moda haftalarından objektiflere yansıyan görüntülerle yatıp kalkıyoruz. Birbirinden iddialı parçalar doğal olarak hepimizin dikkatini çekiyor. Bir yandan sonbahar-kış sezonuna girmiş olduğumuz için yeni sezona uygun kıyafetlerin peşine düşmüş durumdayız. Sosyal medyaya baktığımızda gerçekten de durum daha da vahim bir hale geliyor... Hep alınacak çok şey var... Tabii ki bu kadar çok parçanın hepimizin vücuduna uyması mümkün değil. Öte yandan bu kadar çok kıyafeti koyacak dolap da, yer de bulmak imkansız... Bir de tabii ki o kadar ürün arasında bir şeyleri seçip de kombin yapmak pek de mümkün değil... Peki ne yapacağız bu durumda? Yapacağımız şey basit... Dolabın ana iskeletini doğal olarak vücut ölçülerimize, ten rengimize, saçlarımıza uygun, tabir-i caizse evladiyelik, kaliteli ve uzun ömürlü parçalardan oluşturacağız... Ve sonra sezon trendlerine bakıp dolaba küçük küçük eklemeler yapacağız... "Peki ne ekleyeceğiz, nasıl başa çıkacağız bu kadar çok moda verisiyle" diyenlere hemen detaylı bir şekilde anlatarak cevap verelim...Dünyanın neresine giderseniz gidin tüm moda dünyasında size önerilecek ana şey dolaba kontrollü miktarda parça eklemek olacaktır. Yani beş parça civarında parça eklediğinizde dolabınızın kontrolü her zaman sizde olur. Ancak çılgınca internet üzerinde kıyafetleri denemeden alışveriş yapmaya başlarsanız ne yazık ki sonunda elinizde etiketi çıkarılmamış sayısız parça olur. İnternet alışverişlerinde beğendiğiniz ancak vücudunuza tam olmayan parçaları ne yazık ki bir noktada değiştirmeye ya da geri yollamaya bile üşenirsiniz ve sonuç olarak dolabınız kullanamayacağız miktarda, bedende, kesimde ve tarzda giysilerle dolup taşarken siz sürekli olarak "Giyecek hiç bir şeyim yok" diyerek ağlar durursunuz. Yani şu anda yapmanız gereken dolabınızı kendinize uygun hale getirdikten sonra eklemek istediğiniz beş parçaya karar vermek.Ne olur kim ne giymiş, neymiş moda kısmını bu madde için kenara bırakın... Dolabın çekirdeği, iskeleti sizsiniz. Bu bilgiyi önce güzelce sindirin... Boyunuz, vücut proporsiyonunuz, vücudunuzun daha iddialı ya da geri planda bırakılması gereken kısımları, saç ve göz renginiz, teniniz alacağınız her şeyin temeli olmalı. Yuvarlak hatlı bir kadına nasıl dap dar giysiler yakışmazsa, A kesim etek ve elbiseler de o kadar yakışır. İspanyol paça pantolonlar nasıl sizi uzun, bacaklarınızı güzel gösterirse, mom jeans'ler orta bir kilodaki hafif de baseni olan bir kadını hantal ve olduğundan yuvarlak hatlı gösterir. Bunlar kesin bilgidir. Yani siz dolabınızı önce kendi fiziksel özelliklerinize göre uygun kesimli giysilerin ne olduğunu belirleyerek kurgulamalısınız. Sonra da birer birer şu sorulara cevap vermeye başlamanız gerekiyor: "Desen size yakışıyor mu? Vücudunuzun hangi kısmında desen hoş duruyor? Hangi renkler sizin renkleriniz?" Sonra da ana bütçenizi çıkarıp kendinize kapsül bir dolap oluşturmak için yola çıkın. En uzun süre kullanma ihtimaliniz olan, dışarıdan da algılanabilecek parçalara daha geniş bir bütçe ayırın. Mesela bu sezon güzel bir trençkot alın. Buna iyi bir bütçe ayırın. Jean bir gömlek de eklemek istiyorsanız bu parçaya daha az bir bütçe ayırabileceğinizi unutmayın... Ayaklarınıza hangi model ayakkabı yakışıyor, ayaklarınız hangi modellere rahat ediyor buna dikkat edin. Sonra hayatınıza uygun çanta boyutuna net bir şekilde karar verin.Kabul edelim hepimiz giyinirken birilerinden etkileniyoruz, onlardan feyz alıyoruz. Peki farkındaysanız tam da bu nedenle yaptığınız kombinler bir süre sonra birbirlerine başlamaya başlıyor. Kendinize yeni bir stil ikonu belirleyin, onun dolabına benzer kıyafetler almak için değil tabii ki. Dolabınıza bambaşka bir gözle bakabilmek için. Bir anda belki de sıkıcı fularlarınızı çantanıza bağlamaya, onları birer bluz gibi kullanmaya da da kemer yapmaya başlayacaksınız. Aynı siyah takımlar içinde her birimiz nasıl da farklı oluyoruz. Bunun nasıl mümkün olduğunu bir düşünün bakalım... Beyaz aksesuvarlar kullanıyorsanız gold modellere geçmeniz bile bir anda havanızı değiştirecektir emin olun.Peki ya trendler? Çok haklısınız dolabımızı renklendiren, canlandıran, tazelendiren parçalar hep doğal olarak trend ürünlerin arasından çıkıyor. Ama trendleri takip etme çılgınlığına girmeden bunu yapabilmenin çok daha kolay bir yolu var... Aksesuvarlara odaklanın... Kemer, çanta, ayakkabı ya da şapka doğal olarak ilk bakacağınız ürünler olsun. Ama tokalar, fularlar, şallar, mücevherler size kolaylıkla yeni sezonun ruhunu verecektir bundan emin olun. Mesela çiçek desenlerinin popüler olduğu dönemde hepimizin çiçekli fularlara, üç boyutlu ve çiçekli boyun bağlarına yönelmemizin nedeni de tam olarak bu. Bir anda maksimalizm teması yükselişe geçtiğinde iddialı aksesuvarlara, kolye ve küpelere yönelmemizin nedeni de tam olarak bu...Elinizde iyi bir markaya ait bir jean pantolon var mesela... Ancak artık fiziğinize de trendlere de uygun değil. Yapacağınız şey bu pantolonu etek yapmak... Evet evet yanlış okumadınız. Hemen gidin terzinize bu pantolonu götürün ve sezon trendlerine uygun yırtmaçlı diz altına kadar uzanan bir etek yapmasını isteyin. Evde sayısız tişört varken crop top bir tişört almayın. Bir kısmını ayırın ve kestirin. Kazaklarınızın üzerini süslemek için iğneler ve broşlar satın alın. Jean gömlek ve hırka ya da kazaklarınızın kollarını kestirip birbiriyle değiştirin. Farklı bir model yaratın. Modanın en güzel yanı yaratıcılığı artırması ve bize hayal kuracak alan tanıması... Siz de bundan yararlanın. Ceketlerin boylarıyla oynayın, araya farklı kumaşlardan parçalar ekletin ve daha oversize bir model elde edin... Bir kez bu konulara eğilmeye başladığınızda zaten kendinizi yepyeni modeller yaratmaktan alamayacaksınız.Aynı kombinler bile farklı ayakkabı- çanta ikilileriyle bambaşka bir havaya bürünecektir. O zaman dolabınızdaki farklı, güçlü ve iddialı ayakkabılara bir göz atın. Eskisi kadar popüler olmayan topuklu ya da modeldekilere iyi bir ayakkabıcıda yeniletin. Son dönemin hoş ayakkabı ve çanta modellerini çıkartın. Dolabınızı tazelemek için o modellerden uygun olanlarını dolabınıza ekleyin. Ve sonra ayakkabı-çanta ikililerinizi yeniden gözden geçirin. Siyah ya da bordo olanlarına bu sezon daha fazla şans tanıyın mesela...Mesela dolabınızdaki parçalar hep çok spor ve dolabınızı tazelemek istiyorsunuz. O zaman yapacağınız şey biraz daha şık parçaları dolaba eklemek. Ya da aşırı şık bir dolaba sahipsiniz biraz daha spor parçaları dolaba ekleme vakti gelmiş demektir... Beyaz tişörtler, gri sweat-shirt'ler, beyaz ya da jean gömlekler bir anda dolabınıza cool bir hava verecektir. Ya da tam tersi pullu siyah üstler, bordo saten gömlekler, dantelli üstler dolabınızın bir anda daha elegan ve gösterişli olmasını sağlayacaktır. Yapacağınız bu iki tam tersi tarza ait parçaları bir arada kullanmak. Bu sayede sonsuz ve görkemli bir dolaba sahip olabilirsiniz bundan emin olun.