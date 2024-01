Moda kayak merkezlerine taşınıyor

Ocak ayında doğmuş olmama rağmen, hatta belki de tam da o yüzden soğuk havayı hiç sevmem... Hep bahar mevsimini yaşayan bir coğrafyada bulunmak isterim doğrusu... Soğuğa karşı hiç bir sempatim yokken kış tatilini de doğal olarak sevmem... İnsanların çocukluklarındaki kadar eğlenebildiği, hayattaki pozisyonu ne olursa olsun düşüp kalkarken gü-gülebildiği, üst üste kıyafetler, kasklar ve gözlükler arasında lebildiği, istediği kadar saçmalayabildiği bir yer olması nedeniyle gü-güzeldir oysa kayak merkezleri... Herkes bir şekilde eşitlenir. zeldir Tüm gün spor yapar, kendisini iyi hisseder, vücudunu iyi hisseder, sosyalleşirken zorluk da yaşamaz... Tam bu nedenle keyiflidir de aslında kayak merkezleri... Ama benlik değildir yazının en başında da dedi-dediğim gibi... "Tamam İdil, kayak merkezleri güzel ama ğim sen soğuk hava sevmediğin için gitmemeyi tercih ediyorsun. Anladık buraya kadar. Nedir peki var-varmaya çalıştığın nokta?" diye içinizden sorduğunuz maya soruyu duyar gibiyim. Hazır okullar da ara döneme giriyorken, sosyal medyamız da birkaç haftadır kayak kombinleriy-kombinleriyle dolmuş taşmışken doğal olarak kayak modası le üzerine yazı yazmanın tam zamanı... Kayak sonrası yapılan barbekü partileri, çıtır çıtır yanan bir şömine karşısında yenilen akşam yemekleri, sadece içimizi değil sohbetimizi de ısıtan sıcak çikolata ve salep ikilisi... Renkli ve neon kıyafetler günlük stili-stilinize hitap etmiyor olabilir. Fakat kayak nize tatilinizde özgürsünüz. İşin püf noktası ise konfor alanınızı kısıtlamayan şık kıya-kıyafetleri bulmakta. Kısacası soğuk havanın fetleri mutsuzluğunu hissettirmeyecek parçalar! Isı izolasyonuna sahip son derece hafif montlar size kendinizi kuş gibi hissetti-hissettirirken, çılgın renkli kayak tulumlarının rirken, şehrin monotonluğunu unutturmasına hazır olun. Yoksa siz hâlâ klasik şık-şıklıktan mı yanasınız? İşte en lüks mar-lıktan markasından en hızlı moda markasına kasından kadar her marka bu sezon kendisini kayak modasına adamışken biz de sizin için kayak pistlerinde ve ka-kayak sonrası sosyalleşme ortamın-yak ortamında stilinize stil katacak parçaları da toplamak istedik.Kayak modasının en zorlu yanı yıl içinde çok az gün kullanabileceğiniz bu parçalar için oldukça yüklü miktarda para ödeyecek olmanız gerçeği... Profesyonel spor kıyafetlerinin yanı sıra, kayak merkezinde gün içinde ve akşam saatlerinde de giyebileceğiniz giysiler satın almanız gerekiyor olduğu gerçeği. Bir de bunun yanı sıra neredeyse üç farklı okazyon için tatile gidiyormuşçasına kıyafetle tatile çıkıyor olmanız gerektiği... Kayak merkezinde tedarik edebileceğiniz kayak, baton ve board, özel kayak gözlüğü ve eldiveni gibi parçaların dışında kalan tüm parçaları yanınızda getirmeniz gerekiyor aslına bakarsanız ağırlıklı olarak. Bazı merkezlerde kayak pantolonu, kayak ceketi, termal üst ve alt içlik, termal çorap, boyunluk, bere gibi parçaları da yine kiralayabilirsiniz. Ya da artık çoğu otelin içinde bulunan alışveriş noktalarında doğrudan eksik parçalarınızı satın da alabilirsiniz. Dediğimiz gibi aslına bakarsanız tüm iş bütçe, organizasyon ve kayak tatiline ne kadar gönül verdiğinize göre değişecektir... Eğer tek bir parça iyi bir şeyler satın almak istiyorsanız Bogner, Moncler ya da Rossignol gibi iyi spor markalarından bir kayak ceketi satın alın derim ben. Siyah, kırmızı ya da beyaz renkli olan böyle bir parçayı yıllar boyunca giymeniz garanti olacaktır.Benim yazılarımı bir süredir takip ediyorsanız yıllardır tüketimi değil akıllı ve mantıklı bir alışveriş tarzını yaygınlaştırmaya çalıştığımı kesinlikle görüyorsunuzdur. O yüzden baştan söylemek gerekirse özellikle döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle klasik kayak markalarının fiyatları oldukça yükselmiş durumda diyebilirim. Tek tek, parça parça her bir ürüne bakmadan önce tam da bu nedenle kiralama platformlarına şöyle bir göz gezdirmenizi önereceğim. Modaloop ya da Davet Çok Elbisem Yok gibi moda platformlarında hem kayak için hem de kayak sonrası için oldukça güzel kıyafetler bulabilirsiniz. Moncler, Canada Goose, Bogner, Perfect Moment, Ienki Ienki, Cordova gibi iddialı markaların kayak parçalarına bu platformlardan bakarak ulaşmanız mümkün olabilir. Kayak eldiveni, kar botu, termal içlik, bere, kazak, polar, yelek, şal, bel çantası gibi aksesuvarları ve daha görünür parçaları bu platformlar üzerinden kiralayabilir, lüks markaları bu şekilde kombininize ekleyebilirsiniz. Moncler bir kayak montunun yaklaşık 50 bin liradan başladığını Bogner kayak montlarının da 50-80 bin lira aralığında olacağını düşünecek olursanız bu şekilde en azından logolu ve lüks marka ürünlerini daha makul fiyatlara kombininize ekleme şansınız olacaktır.Moon Boot'lar, Ugg'lar, Bogner'ler ayaklarınızdan çıkmayacak. Kayaktan gelip dinlendiğiniz o noktada elinizde sıcak içeceğinizle dinlenirken Oopscool, Ryder Act ya da Aperlae gibi markaların farklı ve iddialı dikkat çekici ceket modellerinden birini giyebilirsiniz. Columbia gibi daha ağırlıklı outdoor markalarından da yine kayak ve kayak sonrası için ihtiyaç duyabileceğiniz parçaları satın alabilirsiniz. Ya da Şahika Ercümen'in Koton için hazırladığı koleksiyondan iddialı kazak, ceket, polar gibi parçalarla güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ya da Knitts markasının tamamen kayak sonrası için hazırladığı koleksiyona şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Vakko, adL, Boyner ya da Silk and Cashmere gibi markalardan yelekler, kazaklar, sweat shirt'ler, atkı ve bereler satın alabilirsiniz...Kabul edelim kayak tatili için iyi bir bütçe ayırmanız gerekiyor ve detay detay oldukça çok parçayı satın almanız gerekiyor. Birkaç iyi kazak, birkaç sweat shirt, termal alt ve üst içlikler, polarlar, termal taytlar, kayak ceketi, kayak pantolonu, kar botu, çoraplar, otel içinde giyeceğiniz spor ayakkabısı ve diğer parçalar ve diğer aksesuvarlar... Bu durumda kiralama, iyi ve uzun bir parçaya uzun süreli yatırım yapmak kadar diğer parçaları daha uygun fiyatlı noktalardan tedarik etmekte fayda var. Tchibo bu konuda iyi bir kaçış noktası. Decathlon da aynı şekilde. Profesyonel bir şekilde, rahatlıkla spor yapabileceğiniz ve uzun ömürlü kullanabileceğiniz bir çok parçayı 3 bin liranın altında bu mağazalardan satın alabilirsiniz. Bu iki mağazanın en iyi yanı baştan sona ihtiyacınız olabilecek tüm parçaları teker teker buralardan alabilecek olmanız. Bunun yanı sıra Defacto, Koton, LCW, Zara, H&M, Oysho gibi markalardan 3 bin liranın altında kayak pantolonu, kayak ceketi ve bazı kayak ihtiyaçlarınızı tedarik edebilirsiniz.Her türlü alışverişte insanın ne yazık ki en çok kafasını karıştıran detay rengarenk, desenli, son dönemde popüler olan parçalar arasında neyi alacağına karar verememek oluyor. Bu nedenle özellikle kayak tatili gibi kesinlikle oldukça yüklü miktarda para harcayacağınız bir konu söz konusuyken hatalı davranma ve anlık trendlerin peşinden koşma şansınız ne yazık ki yok. Kabul etmelisiniz ki klasik bir renk skalasından giderseniz, alacağınız tüm parçaları oldukça rahat bir şekilde yıllarca giyeceksiniz. Hatta belki kar yağdığında şehirde bile kar yağdığında giyme şansınız olabilir. Bu nedenle siyah, beyaz, krem, kırmızı gibi ana renkleri esas para harcayacağınız ana parçalar için harcayın oul r mu... Diğer parçalar için arada daha renkli, fosforlu, desenli parçalar seçebilirsiniz. Bere, eldiven, şal, çorap ve içliklerde renk ve desen hakkınızı kullanmanızı önerriim.