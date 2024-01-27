7/24 şehirde yaşam

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 29 Ocak akşamı Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (çello) İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacaklar. Genç müzisyenlerin yeteneklerini sergileyecekleri konserin ilk bölümünde, 2006 doğumlu Levent Ege Çakmak, Cecil Forsyth'nin Viyola Konçertosu, Sol Minor eserini, ikinci bölümde sahne alacak. 2009 doğumlu Belit Çiftçi ise Camille Saint-Saëns'ın Cello Konçertosu, No. 1, La minor, ile Johann Sebastian Bach'ın Cello Suite No.2 eserini seslendirecek.Son yıllarda yer aldığı komedi işlerinde adından sıkça bahsettiren başarılı oyuncu Çağlar Çorumlu, tiyatroyu da ihmal etmiyor. Çorumlu kurucusu olduğu Tiyatro Ops'un yeni oyunu 'Şakşakçılar'la tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Fransız yazar Fred Radix'nin kaleme aldığı, Çorumlu'nun yönettiği ve başrolünde yer aldığı oyun 29 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Erkan Baylav ve Albina Özden'in de rol aldığı oyun, 1895 yılı Paris tiyatrolarında, seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçıların hikâyesini anlatıyor.Dünyaca ünlü İtalyan caz piyanisti Antonio Faraò, bu akşam CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Olağanüstü teknik parlaklık, coşkulu duygusal enerji, dikkate değer bestecilik yeteneği ve etkileyici bir ritim anlayışıyla harmanlanmış Antonio Faraò'un CRR'de vereceği konser cazseverler tarafından yılın en iddialı caz konserlerinden biri olarak gösteriliyor.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri serisi, 2024'ün ilk konseriyle Klasik Türk Mûsikisinin önde gelen isimlerinden bestekâr Erol Sayan'ın 70. Sanat Yılı'nı kutluyor. "70. Sanat Yılında Erol Sayan" isimli konser yarın Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek. Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri kapsamında düzenlenecek konser dizisinin bu ayki misafir solistleri ise Sadiye Erimli ve İbrahim Suat Erbay olacak.Yasemin Sakallıoğlu dört sezondur kapalı gişe sahnelediği Doğru Koca Nasıl Seçilir? gösterisiyle yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 2023'teki gösterileriyle yaklaşık 50 bin kişiyi güldüren Sakallıoğlu 20 Şubat'ta bu kez Ülker Arena'da 10 bin kişinin karşısına çıkacak.2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Kırgın Çiçekler dizisiyle adından bahsettiren oyuncu Hazar Motan, resme olan yeteneğiyle de öne çıkıyor. 2017 yılında 'Keşif' adlı ilk kişisel sergiyle bu hobiyi profesyonel alana taşıyan Motan, 'Prélude' isimli üçüncü sergisini açtı. 15 eserini sanatseverlerin beğenisine sunan Motan 'İletişim Tasarım Bölümü mezunuyum ama çocukluğumdan beri hep resme ilgim vardı. Yedi yıl hobi olarak çizdim. Dört yıldır profesyonel olarak resim yapıyorum. Bu benim üçüncü sergim. Eskiden daha çok portre çizerdim, bu yeni bir seri benim için. Daha sade, daha renkli. Farklı malzemeler kullanmaya, boyut yapmaya çalıştım. Yaptığım her şey benim için de yeni bir keşif.' dedi. Sergi, Grand Hyatt İstanbul'da 3 Mart'a kadar sürecek.Tatilcilerin gözdesi Bodrum, yeni bir kültür sanat merkezine kavuştu. Bodrum Ortakent'te geniş bir alana yayılan Inspera Bodrum, Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer – Dove una volta c'era il mare Dolomitler'in Çağdaş Sanatı adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Lisa Trockner'ın ve Inspera Art Space Küratörlüğünü Ender Güzey'in üstlendiği, İtalya Ankara Büyükelçisi Sayın Giorgio Marrapodi'nin himayesinde gerçekleşen sergide İtalya sanat dünyasının öne çıkan 11 isminin eserleri yer alıyor. Sergi 1 Mart'a kadar sürecek.