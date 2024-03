Rahat ve salaş bir bahar

Bana sorsanız "Moda trendleri açısından bakacak olsan, hangi dönemde yaşamak isterdin?" diye emin olun ilk vereceğim cevap "1970'ler" olurdu... Hatların kadınsı ancak rahat, kumaşların doğal, el işinin kıymetli, dişiliğin o rahatsız edici seksilikten uzak ancak çarpıcı ve özgür olduğu o dönem modanın en güzel dönemlerinden biriydi... Tüller, danteller, makromeler, tığ işleri, gömlekler, diz altı etekler, yerlere kadar uzanan elbiseler, İspanyol paçalar, çiçekler, fularlar, kocaman gözlükler, ince işlemeli deri aksesuvarlar, platformler, kat kat kolyeler... Gözlerinizin önüne geldi mi o görüntü? Doyasıya rahat, renkli, eğlenceli, dişi, konforlu, yaratıcı ve keyifli... Son yapılan moda haftalarıyla birçok trendin önümüzdeki günlerde yükselişe geçeceğini gördük. İşte o yükselişe geçen trenlerden biri 1970'ler modası ya da başka bir deyişle boho chic trendi... Boho tahmin edeceğiniz gibi Fransızca la boheme kelimesinin kısaltılmış hali... Bohem bir yaşam tarzı benimseyen, o şekilde salaş ve rahat giyinmeyi tercih edenler için kullanılmış bu kelime yıllar içinde...Bohem, salaşlığın ve rahatlığın yansıtıldığı bir giyim tarzı olarak dikkat çekiyor aslına bakarsanız... Ve geçmişten günümüze kadar farklı dönemlerde bu giyim tarzı birçok kişi tarafından tercih edilmiş. Bohem giyim tarzı genellikle ilkbaharyaz sezonuyla özdeşleştiriliyor tahmin edersiniz ki... Her yaş ve her beden için uygun olan bohem tarzı standartlardan, klişelerden ve sınırlardan uzak, özgür ruhu simgeleyen bir yaşam tarzıdır. Bohem stilinde üst üste giyilmiş gibi duran çok katlı kıyafetler kullanılır. Yüksek belli pantolonlar, detaylarda sarkan ipler ve saçaklar görmek mümkündür. Danteller ve örme detaylar da bohem stilinin olmazsa olmazlarıdır. Gözlük, küpe, saç bantları gibi el işçiliği olan aksesuarlar kullanılır. Bohem tarza sahip kişiler kıyafetlerinde keten, pamuk, kadife, deri gibi doğal kumaşlar kullanırlar. Kıyafetlerin bütününde çiçek ya da etnik desenler tercih edilir.Özgür ruhu yansıtan bohem tarzın temelinde dediğimiz gibi çabasız ve rahat olmak yer alır. Yüksek bel İspanyol paça bir pantolon, çiçekli ve etnik desenli bir pileli elbise ve dantelli bir bluzla temelinde yer alan doğallık ve rahatlığı kullanarak bohem tarzı yakalayabilirsiniz. Bohem tarzın belki de en güzel özelliği keskin sınırlardan ve kalıplardan uzak olmasıdır. Bu sayede tarzınızı belirlemek ve yansıtmak tamamen sizin elinizdedir. Pahalı kıyafetlerin aksine sizi yansıtan en uygun kıyafet içinde kendinizi son derece rahat ve özgür hissetmeniz mümkündür. Bu tarzla beraber genellikle turuncu ve toprak tonları ağırlıklı renkler tercih edilir. Kırmızılar, yeşiller, sarılar, maviler hem beyazda hem siyah üzerinde farklı etkiler bırakır. Asıl tonlar ise baharat tonları da diyebileceğimiz pastel renklerdir bu stilde. Tarçın, camel, safran, haki, nefti renkleri en fazla dikkati çekenleridir. Keten, kadife, şifon, ipek, süet, deri, denim, pamuk gibi doğal kumaşlar da bu tarzı yansıtan giysi ve aksesuvarlar da sıklıkla kullanılır."Peki İdil ne oldu da bu trend bir anda popüler oldu?" diye soracak olursanız size "Chloe etkisi" yanıtı verebilirim. Chloe'nin yeni kreatif direktörü Chemena Kamali'nin son koleksiyonunu görüp de o rahat bohem çizgiye insanın yeniden kalbini kaptırmaması mümkün değildi... Sonuç olarak hepimiz her yeri kesik, her yeri üç boyutlu çiçeklerle süslü, dapdar, drapeli, mini mini kıyafetlerden sıkılmıştık bence... Pandemi sonrası arka arkaya hayatımıza giren birçok trend gibi bu tarz tasarımlar da kısa süre içinde kalplerimizdeki tahtlarından indi... Sıkıldık kabul edelim... Zorlama, kalıplara sokan, aşırı iddialı, aşırı seksi, aşırı dar tüm giysilerden... En az onlar kadar taytlardan, eşofman takımlardan, spor ayakkabılardan, tüm o spor giyim şıklığından da usandık bence... Hem şehirde, hem ofiste, hem gece kulüplerinde, hem de pazar kahvaltısında rahatlıkla giyebileceğimiz hem rahat, hem keyifli, hem dişi, hem enerjik bir şeyler giymeye hepimiz uzun zamandır özlem duyuyorduk. Danteller, ipekler, tüller, uçuş uçuş o görüntü hepimizin kalbini o yüzden çabucak çaldı...Deriler ve süetler bir arada rahatlıkla kullanılabilir, ketenler, ipekler, doğal pamuklar da yine bir araya getirilebilir mesela... Vintage parçaları, yeni sezon parçalarla da son derece rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bu trendle birlikte. Gol detaylı aksesuvarlar, iri boncuklar ve renkli taşlarla bezenmiş parçalar da yine bu trendin olmazsa olmazları arasında... Yani iş tamamen sizin yaratıcılığınıza ve kendinize oluşturduğunuz dolabı iyi kombinleyebilmenize kalıyor... Dedik ya bu trend tamamen özgürlükle ilgili... Sizin yaratıcı ruhunuzu ortaya çıkarabileceğiniz bir tuvalden farksız aslına bakarsanız günlük kombinleriniz... Bu trendle de yine elinizdeki tüm parçaları keyifli bir şekilde bir araya getirebilir ve ortaya sadece size ait olan ve farklı görüntüler çıkarabilirsiniz..."Peki kimler var bu tarzda giyinenler arasında?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Sienna Miller, Kate Moss, Nicole Richie ve eğer izlediyseniz Blake Lively tarafından canlandırılan The Gossip Girl dizisinin ana karakteri Serena van der Woodsen tam olarak bu şekilde giyiniyor diyebilirim... Rengarenk desenler, çiçekler, fularlar, pırıltılı detaylar, metalik ve payetli aksesuvarlar... Ama tüm bu detaylar adeta rast gele seçilmiş gibi... Hiçbirinde o klasik takım mantığı yok. Baştan ayağa tek bir renk pantoloni yelek ve ceketten oluşan o yaratıcılıktan uzak takımlardan da çok farklı doğal olarak ortaya çıkan görüntü... Sadece bu birkaç isme bakarak da ilham alabilir ve kendi bohem tarzınızı rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz.Jean ve üzerine giyeceğiniz o bol bluzla bir anda ne kadar da güzel görünebileceğimizi unutmuştuk doğrusu. Tüm o bohem parçalarla hayatımızın da daha akıcı, rahat, konforlu ve güzel olabileceğini bence bir anda yeniden hatırladık. Zorlamaların bizi nasıl yorduğunu da... Bohem moda trendiyle birlikte patchwork denilen parça parça kumaşların bir arada kullanılması, kenarlarına dantel ya da tığ işi detaylar eklenmiş doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetlerin yeniden popüler olması da gündeme geliyor. Bu trendin en güzel yanı farklı renk, kumaş ve detaylara sahip parçaların bir arada son derece keyifli bir şekilde kullanılabilmesini mümkün kılması. Beyaz dantel detaylı ham ipek bir elbiseyi, süet bir ceketle ve platformlu ayakkabılarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.