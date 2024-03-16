7/24 şehirde yaşam

Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılı İstanbul ve Ankara'da düzenlenen konserlerle kutlanacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter bölümü, 18 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak.Orkestra Mehterbaşı Şükrü Alkan şefliğinde şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Ramazan ayını da kapsayan marşlar, kahramanlık türküleri ve ilahiler seslendirecek. Devlet Halk Dansları Topluluğu da 19 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerimizi anmak için hazırlanan Bir Hilal Uğruna 1915 adlı eseri AKM'de seyirciyle buluşturacak.Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliği yaptığı eserde halk dansları, bale, cimnastik, müzik ve sinema unsurları teknolojiyle birleştirerek, seyirciye dramatik bir performans sunulacak. AKM ayrıca 21 Mart''ta da İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek, Ferruh Yarkın yönetiminde gerçekleşecek Çanakkale Zaferi Konseri'ne ev sahipliği yapacak.Ankara'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu yiğit kahramanlarımızın ve şehitlerimizin şerefli anısına, şef Necmi Kıran yönetiminde Yiğitler Kalesi Çanakkale konseriyle sahnede olacak. Konserde Ankara Devlet Halk Müziği Korosu solistleri 18 Mart 'ta CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da dinleyiciyle buluşacak.Ramazan ayı münasebetiyle etkinlikler devam ediyor. Ankara'da CSO Ada Ankara Sahnesi, Gel Gör Beni Aşk Neyledi Yunus Emre İlahileri konserine ev sahipliği yapacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi Suat Kılıç'ın solist olarak yer aldığı programa müzisyen Haluk Derinöz de sunumu ve şiirleriyle eşlik edecek. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sazlarının katılımıyla gerçekleşecek konser 21 Mart Perşembe akşamı sanatseverlerle buluşacak.DasDas'ın bu sezonki büyük prodüksiyonu Titus Kompleks tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Shakespeare'in aynı adlı eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, izleyenlere adeta bir sinema filmi hissi veren oyun 19-20-26-27 Mart tarihlerinde DasDas'ta izlenebilecek. Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen'in uyarladığı oyunun yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor.İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, Türkiye'de fotoğraf alanının yaşayan en önemli figürlerinden Ozan Sağdıç'ı ağırlıyor. 70 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'nin görsel arşivinin oluşumunda önemli bir rol üstlenen Ozan Sağdıç, Ara Güler'le birlikte dönemin en popüler dergisi hayat mecmuasının iki muhabirinden biri. Dolayısıyla objektifine Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e kadar onlarca siyasiler de yansıyor, Leyla Gencer'den Zeki Müren'e kadar onlarca sanatçı da... 90 yıllık ömrünün 70 yılını fotoğraf makinesiyle geçiren usta sanatçının 400 binin üzerindeki çalışmasından seçilen 127 fotoğraf, Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı adlı sergide sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer ile fotoğraf sanatçısı ve yazar Merih Akoğul'un küratörlüğünü üstlendiği sergide Dr. Ruhi Oğuz Sağdıç ise danışman olarak yer alıyor. Dönemin insanlarını, yaşam şeklini, sokağın hafızasını çok iyi yansıtan ve çoğu siyah beyaz karelerden oluşan sergi ekim ayına dek sürecek.Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) tarafından yürütülen Ötekinin Hafızası projesi kapsamında gerçekleşen ''Kadınların Göç Hafızası'' Sergisi Depo İstanbul'da açıldı. Ülkelerindeki savaşlardan, otoriter rejimlerin baskılarından veya özgürlüklerinden mahrum edildikleri için kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan 5 göçmen kadın sanatçının sanatsal hafızasına tanık olan sergi 6 Nisan'a dek sürecek.Kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde açılan Cesaretin İvmesi Sergisi 7 Nisan'a dek A.O.S.B.'de yer alan Norm Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak. küratörlüğünü Gültekin Yıldız'ın üstlendiği sergide 15 kadın sanatçının eserleri yer alıyor.