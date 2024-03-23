7/24 şehirde yaşam

Barok müziğin öncüsü Accademia Bizantina, 40 yıllık bir müzikal yolculuğunun gururunu özel konserlerle kutluyorGrammy adaylığının yanı sıra Diapason d'Or, Midem, Prix Classica, Gramophone gibi en prestijli ödüllerin sahibi barok müzik grubu klavsen sanatçısı Ottavio Dantone'nin liderliğindeki performansıyla önce 25 Mart'ta Ankara'da CSO Ada Ankara Sahnesi'nde, 26 Mart'ta da İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda 40. yıl dönümünü kutlayacak. Konser aynı zamanda Barok müziğin yıldızlarından Alessandro Tampieri'nin de katılımıyla eşsiz bir müzikal deneyim sunacak.Tekfen Filarmoni'nin 20. yüzyılın başında yaşayan Fransız besteci Maurice Ravel'in, Antik Yunan edebiyatının ilk düzyazı örneklerinden biri olarak pek çok sanat dalına ilham veren Daphnis ve Khloe'nin hikayesini notalara döktüğü bale müziği 28 Mart'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Türkiye prömiyerini yapacak. Antik Yunan yazar Longos'un 2 bin yıl önce hayat verdiği aşk hikayesini orkestra ve sözsüz koro için notalara döken bu eser, daimi Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, Tekfen Filarmoni ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu tarafından icra edilecek.DasDas'ın geçtiğimiz yıl La Reprise ve Gılgamış oyunları ile başladığı İO Uluslararası Tiyatro Festivali, Lübnanlı sanatçı Hanane Hajj Ali'nin Jogging adlı tek kişilik performansıyla devam ediyor. Sanatçının birbirinden farklı Lübnanlı kadınların kimliğine bürünerek seyirciyi Beyrut'un sokaklarında gezdirdiği ödüllü oyunu Jogging bu akşam DasDas'ta sahnelenecek.Yapı Kredi Bomontiada, İstanbul kültür mirasının ve gastronomi dünyasının asırlık markası Baylan'ın 100. yaşına özel düzenlenen "İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" sergisine ev sahipliği yapıyor. 29 Mart'a kadar sürecek sergi kapsamında hem markanın serüvenini öğrenmek hem de şehrin kültür mirasına yönelik katkılarını görmek mümkün...İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 29 Mart'ta AKM'de konser verecek. Macar şef Tibor Boganyi liderliğindeki konserde Hande Özyürek ve Dorukhan Doruk solist olarak yer alacak. Programda ilk olarak Vivaldi'nin 'Fa Majör İkili Konçertosu ve Saint-Saëns'ın 'La Muse et Le Poète' eseri seslendirilecek. Ardından orkestra, Mozart'ın popüler eserlerinden biri olan 40. Senfoni'yi seslendirecek.Dört binden fazla gönüllü ve yüzlerce markanın bir araya gelmesiyle hayat bulan Örnekevler Yaşam Köyü projesi deprem bölgesine yaptığı yardımlarla dikkat çekmişti. Antakya/Hatay'da 66 dönümlük bir araziye konumlandırılan bu özel yaşam köyü, 100 adet tiny house ile depremzedeler için umut olmuştu. Bu iyilik hareketi devam ediyor. İyilik İçin Sanat Derneği, Örnekevler Yaşam Köyü'ne katkı sağlamak üzere Kelebek Etkisi sergisini hayata geçti. Galeri Nev İstanbul'un kurucusu Haldun Dostoğlu ile Sülal Çakıcı, Hamide Göksan, ve Tarık Hotamışlıgil'in katkılarıyla, ihtiyaçlara sanatla katkı sağlamak adına geçtiğimiz gün açılan sergi 25 Mart'a kadar Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.