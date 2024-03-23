Çırakların yaşı 40’ çıktı

"Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye / Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye / Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları / Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları / Ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları / İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları... " Bu sözler, Anadolu müziğinin ustası, Cem Karaca'nın pek çoğumuzun diline pelesenk olmuş Tamirci Çırağı şarkısından. Şarkıda tamirci çırağı, otomobilini tamire getiren bir kadın müşteriye olan hayranlığını dile getiriyor. Bir dönem, hayata adım atmanın en önemli kilit taşlarından biriydi çıraklık. Sanayide iyi bir usta olmaya doğru giden yol çıraklıktan geçerdi. Ancak popüler kültür ve gelişen teknolojiyle birlikte çıraklık da tarih olmak üzere... Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artması yeni çalışma ve para kazanma trendlerini ortaya çıkarttı. Geleneksel işler olarak görülen usta-çırak ilişkisiyle işlerin öğrenildiği alanlara gençlerin ilgisi azaldı. Başta sanayi siteleri, inşaat, mermer işletmeleri gibi alanlarda sektör temsilcileri çok sayıda çalışana ihtiyaçları olduklarını ifade etseler de bu alanlarda çalışacak kimseyi bulamıyor. Çalıştırmak üzere yetiştirmek için çırak bulamayan alanlardan biri olan sanayi sitelerinde, yetişmiş çalışanların yaş ortalaması 40'a çıkarken bunların yerine kimsenin gelmemesi gelecek adına büyük bir sorun teşkil ediyor.Ümraniye Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır dükkanı bulunan otomobil boyama ustası Mustafa Kahrıman, tamirciliğin pis iş olarak görüldüğüne dikkat çekerek, "Bizim işimizde çalışma süresi biraz uzun olabiliyor. İş biraz da zor. İnsanlar yaptığımız işi, pis bir iş olarak görüyor. Çırak pek gelmiyor. Daha kolay işleri yapmayı tercih ediyorlar. Ben 1993 yılında çırak olarak başladım. 2001 yılında da kendi yerimi açtım. Bugün çırak olarak başlayan birisi kabiliyetine göre 3-4 yılda bu işi belirli seviyede öğrenmiş oluyor. El işçiliği Türkiye'de her geçen gün önemli hale geliyor. Bizim yaptığımız iş ileride daha da değerli hale gelecektir. Şuan eskiye göre kazancımız oldukça iyi durumda" dedi.Günümüz gençliğinde çalışama hevesi olmadığını belirten Ümraniye Sanayi Sitesi'nde işyeri bulunan Turgut Kahrıman, "Şuan yanımda çocuklarım çalışıyor. Bu sebeple çalışana ihtiyaç duymuyorum ama çıraklık için işi öğrenmek için kimse gelmiyor. Eleman yetişmiyor. Şuan gençler çalışmaya hevesli değiller. İstanbul'da sanayi sitelerine çok araç geliyor o yüzden buralarda yetişen kişiler bir arabanın her şeyini gördükleri için iyi yetişiyorlar. Sabredip işi hevesle öğrenmek isteyenler 3-4 yıl içinde işi öğreniyor güzel de kazanç elde ediyorlar. Başka yerlerde genel müdür seviyesinde olan arkadaşlarım var zamanında bu işlere yönelmediklerine pişman olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.Ataşehir Bostancı Sanayi Sitesi'nde işyeri bulunan Erol Ergök, "Çırak yetiştirme açısından devletin politikasının değişmesi lazım. Sanatkarlık, çocukluktan yönlendirilebilecek bir alandır. Bu ilk okullardan itibaren yapılmalı. Bu konuda yetenekli çocuklar sanat okullarına yönlendirilmeli. Buradan yetişecek insanların piyasada çalışmaya başlaması lazım. Tamircilik pis iştir deyip de bırakacak değil sabredip çalışacak insanlar lazım. Çocukların aynı zaman da hak ettikleri ücretleri alması lazım" dedi.