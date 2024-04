7/24 şehirde yaşam

Afrika kökenli Amerikalıların 1800'lü yıllardan beri çaldıkları müzik türü caz, yıllar içinde gelişim ve değişim göstererek dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesi edindi, nice dünya starları doğurdu. UNESCO İyi Niyet Elçisi olan caz piyanisti Herbie Hancock'ın girişimleriyle her 30 Nisan Dünya Caz Günü olarak kutlanıyor. İlki Paris, New Orleans ve New York'ta olmak üzere 3 farklı şehirde gerçekleşen kutlamaların ikincisine 2013 yılında, İstanbul ev sahipliği yapmıştı. 190'dan fazla ülkede kutlanacak olan Dünya Caz Günü'nün bu yıl ki ev sahibi ise Fas. Aykırılığın, isyanın ve başkaldırının müziği olarak ifade edilen caz müziğinin temsilcileri bu özel günü çeşitli konserlerle kutlayacak. Örneğin, Birleşik Krallık kökenli enstrümantal grup Portico Quartet, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında, Asmalımescit Blind'da konser verecek. Fikri Karayel, caz sahnesinin değerli müzisyenlerinden oluşan ekibiyle touché by N Kolay'da, İngiliz-Bahreynli trompetçi Yazz Ahmed Zorlu PSM %100 Studio'da sahne alacak. Türkiye'nin en güçlü RnB - Soul vokallerinden biri olan Dilek Sert Erdoğan'ın Nardis Jazz Club'teki konseri ile İngiltere'nin en çok aranan yeni nesil şarkıcılarından Cherise'in Salon İKSV'deki konseri de gecenin öne çıkan etkinliklerinden.Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Star Wars efsanesinin ilk filmi 'A New Hope', "Star Wars: A New Hope In Concert" olarak Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs 'Dünya Star Wars Günü'nde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor. 45 yıl önceki ilk gösteriminden itibaren sinema dünyasında çığır açan ve tüm dünyada sadık hayranları olan "Star Wars: A New Hope"un müziklerini besteleyen, En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Akademi Ödülü kazanan efsane besteci John Williams'ın eserlerine İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın canlı olarak eşlik edeceği film gösterimi, 4 Mayıs Cumartesi saat 16:00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleşmeye hazırlanıyor.Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), 'İyi Bak Dünyana' hareketiyle kadın sanatçıların seramik dünyasındaki değerli katkılarına vurgu yapmaya ve onları güçlendirmeye devam ediyor. KTSM iş birliğinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla Deniz Artun küratörlüğünde gerçekleşen Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç sergisi, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Erimtan Müzesi'nde ziyarete açıldı. Kurtiç'in kapsamlı bir retrospektifine ev sahipliği yapan sergi, 1 Eylül'e kadar sürecek.İrlanda'nın geleneksel kutlaması St. Patrick's Day, Bomonti'ye taşınıyor. Geçtiğimiz perşembe başlayan etkinlikler yarın akşama kadar devam edecek. Ödüllü oyunlar, atölyeler ve Quiz Night gibi aktivitelerin yanı sıra müzik ve eğlence dolu bir program sunan Feel Real Presents: St. Patrick's Day'de bu akşam Yapı Kredi Bomontiada'da Lalalar grubunun ardından ünlü müzik grubu KÖFN ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.Macar Kültür Merkezi, Macaristan Ulusal Film Enstitüsü'nün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan Geniş Açı başlıklı sergiye 29 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergide, sessiz ve sesli sinema dönemi, Macar sinemasının altın çağları, ödüllü çağdaş filmler ve birçok önemli festivalde kazanılan ödüllere dair dikkat çekici bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca tarihsel bir perspektiften, başta Hollywood'da olmak üzere uluslararası kariyere sahip Macar sinemacılar, Macar kökenli Oscar ödüllü ve Macaristan'da çalışan film yapımcılarına da yer veriliyor. Dev bir infografik harita, Macar film yapımcılarının göç dalgalarını ve varış noktalarını gösteriyor. Lumière'in ortakları tarafından 1896 yılının Mayıs ayında Budapeşte'de çekilen ilk filmler de seyirciyle buluşuyor.Dünyanın ve Türkiye'nin en deneyimli dövme sanatçıları, bu yıl 6'ncısı yapılacak olan ülkemizin ilk ve tek dövme festivali "İstanbul Tattoo Convention" da dövme tutkunları ile buluşuyor. Dün renkli görüntülerle başlayan festival yarın akşama kadar Taksim Grand Pera'da dünyanın önemli sanatçılarını, dövme sanatı tutkunlarıyla bir araya getiriyor.