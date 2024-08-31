Kırtasiye alışverişinde çocuğunuzun sağlığını riske atmayın

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Evlerde de okul telaşı başladı. Bunlardan biri de kırtasiye alışverişi... Çanta, boyama kalemleri, suluk, defter, kitap ve dahası... Hepsinin fiyatı ateş pahası ancak ucuza mal etmek için kaliteden de ödün vermek olmaz. Çünkü pek çok kırtasiye malzemesinde çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atan maddeler olabiliyor. Bu sebeple bilinçli tüketici olmak şart. Bu hafta sizlere, kırtasiye alışverişi yaparken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğim.Suluboya, pastel boya, oyun hamuru, silgi ve diğer boyalarda fitalatlar kullanılabiliyor. Bunlar boyalara yumuşatıcı olarak katılabiliyor. Kanserojen ve hormon sistemine zarar veren bir maddedir. Makas, kalentraş, zımba gibi ürünlerde nikel kullanılabiliyor. Nikel içeren ürünlerle uzun süre temas etmek tahriş ve alerjiye sebep olabilir. Çanta, beslenme çantası, kalemlik, suluk ve yiyecek kaplarını alırken de fitalat, azo boyarmaddeler içermemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Yasaklanan bir madde olan poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) ve tekstil ürünlerinde yani önlük, pantolon, tişört gibi kıyafetler de formaldehit olmamalıdır.Kırtasiye ürünlerini üreticisi belli olan yerlerden almaya özen gösterin. Kalite ve güvenlik testleri yapılmış olmalıdır. CE/EN/EN71/ISO/TSE belgeleri mutlaka olmalıdır. Ürünün etiketini mutlaka inceleyin. Etiket üzerinde üretici firmaya, üretim yeri ve zamanına ait bilgiler yer alır. Etiketsiz ürünlerde ise bu bilgilere asla ulaşamazsınız. Bu nedenle asla etiketsiz ürün tercih etmemelisiniz.Çocuklar, kokulu kalem ve defterleri çok sever. Ancak yoğun koku içeren kırtasiye malzemelerinin içerisinde sağlığa zararlı maddelerin olma olasılığı çok yüksektir. Bunu anlatarak çocuğunuzu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışmalısınız.İnternet üzerinden yapacağınız kırtasiye alışverişleri için de aynı dikkati göstermeniz gerekiyor. Kanserojen madde içermeyen, dayanıklı ve kaliteli malzemeden üretilmiş olmasına özen göstermelisiniz. Mutlaka ürün içeriği bölümünü okumalı, etiketi ve ilgili kurumlardan onaylı ürünler olduğunu araştırmalısınız. Ayrıca internet alışverişlerinde, markaların sahtelerinin de gönderilme ihtimali olduğu için bilindik adreslerden alışveriş yapmaya özen gösterin.