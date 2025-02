Spor ayakkabı deyip geçmeyin

Spor ayakkabısı konusu moda dünyasındaki en zorlu konulardan biri olmalı... Her sezon trendler o kadar hızlı değişiyor ki... Modellerle birlikte popüler markalar da aynı hızla değişiyor... Bir dönem belirli bir marka ön plana çıkarken, başka bir dönem bambaşka bir marka popüler oluyor... Öte yandan her ne kadar spor ayakkabıları günlük stilimize oldukça yoğun bir şekilde dahil etmiş olsak da, bu ayakkabıların her mekanda, toplantıda, saatte karşılığı olmadığını da bilmekte fayda var. Yani aslına bakarsanız spor ayakkabının da günlük düz tabanlı ayakkabı modelleri makbul... Tabii eğer uzun ömürlü bir kullanım istiyorsanız. Dünyanın en büyük endüstrisi olan moda ve tekstil endüstrisinin ana amacı da tahmin edeceğiniz üzere sizin hiçbir şeyi uzun vadeli kullanmamanızdır. Ana amacıysa mümkün olduğunca farklı yöntemle sizin alışveriş yapma isteğinizi provoke edip, daha çok para harcamanızı sağlamaktır. Sosyal medya da, sokaklarda dev panolarda yer alan afişler de toplamda aynı amaca hizmet eder kısaca... O yüzden hiçbirimiz tam olarak bu oyundan kaçmayı başaramayız.

KABA MODELLER DAHA GERİ PLANDA

Sosyal medyayı takip etmesek, çevirdiğimiz dergi sayfalarında, o olmazsa sevdiğimiz şarkıcının üzerinde muhakkak belirli bir trende dair parçaları, belirli markaları görürüz sonuç olarak. Neyse gelelim hepimizin kabul ettiği ve asla kaçmayı başaramayacağı spor ayakkabısı yani İngilizce söylememiz gerekirse sneakers trendlerine... Style Caster dergisi 2025 yılına damga vuracak beş ana spor ayakkabısı trendi olduğunu belirtiyor mesela. "Bu sene özellikle incecik tabanlı modeller çok ama çok popüler. Trend adidas'ın Gazelle ve ardından gelen Samba modeliyle start aldı. Bu modelin resmen kaba saba modellerin ardından popüler olması sessiz lüks akımının ön plana çıkmasıyla da alakalı. Rap sanatçılarının tercih ettiği aşırı kaba saba modellerin ardından herkes daha giyilebilir modellere yönelmeyi tercih etti böylece. Bu markanın ardından Puma ve Nike da benzer modellerdeki ayakkabılarını ön plana çıkarmaya başladı. Ve sonuç olarak şu an New York'ta birinin ayağına bakarsanız incecik yok kadar tabanı olan, yuvarlak burunlu spor ayakkabılar göreceğiniz kesin" yorumunda bulundu.



KOMBİN YAPARKEN DİKKAT EDİN

Spor ayakkabıları, aynı zamanda modaya uygun ve şık bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlanır. Bu nedenle, spor ayakkabıları artık sadece spor aktiviteleri için değil, günlük giyimde de sıkça tercih edilir. Spor ayakkabı kombini yaparken amacından çok görünümü öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden farklı stillerde erkek spor ayakkabı ya da kadın spor ayakkabı bulmak mümkün.

〉İş yerinde spor ayakkabı kullanmak belirli iş yerleri ve kurallarına bağlı olarak kabul edilebilir. Bu tür spor ayakkabı kombinleri genellikle iş ortamına uygun olmayan kıyafetlerin yerine, iş yerinde biraz daha rahat görünmenizi sağlar. Kısacası hem iş yerine uygun giyinip hem de rahat olmak sizin elinizde. İş yerinde uygun olan kot pantolonlarınızı, bluz veya ceketlerle kombin yaparak spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Ayrıca hem erkek hem kadınlar için, iş ortamına uygun bir takım elbise giyiyorsanız, uygun spor ayakkabılarla kombin yapabilirsiniz. Bu, daha rahat bir iş ortamı yaratırken, biraz daha şık görünmenizi sağlar.

〉Spor ayakkabı kombini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Spor ayakkabılar, tüm kıyafetlerle uyumlu bir görünüm sağlar. Ancak günlük hayatta giyilen kıyafetlerle uyumlu bir spor ayakkabı seçmek önemlidir. Örneğin, kot pantolon veya şortlarla kombinlenen spor ayakkabılar oldukça uyumlu bir görünüm yaratır. Bu tarz kombinlere rahatlığı ön plana çıkan spor ayakkabılar eşlik ederse şık bir görünüm sağlanabilir.

〉Renkli spor ayakkabılar, kot pantolonla harika bir uyum sağlar. Bir oversize beyaz tişörtle birleştirildiğinde, günlük bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, farklı renklerdeki taytlarla da kombinlenebilir. Bunun yanında tabii ki, renkli spor ayakkabılarla en uyumlu kombinlerden biri de spor şortlarladır. Bu, spor salonunda veya parkta egzersiz yaparken veya rahat bir gün geçirirken tercih edebileceğiniz şık görünümlerden biridir.

〉Her yere uygun bir kombin istiyorsanız kadınlar için triko elbiseler kurtarıcı olabilir. Spor ayakkabı kombinine triko elbiseler ve blazer ceketler eşlik ettiğinde ister bir toplantı olsun isterse de bir kafede vakit geçirmek olsun rahatlıkla gidebilirsiniz.



İNCE TABANLI, RETRO TARZ POPÜLER

Dergiye göre yine ön plana çıkan bir diğer spor ayakkabısı trendi de süet... Evet evet doğru okudunuz, ceketlerin, çantaların ardından şimdi de süet spor ayakkabısı modelleri çok ama çok popüler. Miu Miu ve New Balance'ın kapsül tasarımlarının ne kadar dikkat çektiğini hatırlatmamıza gerek yok. Dergi süet spor ayakkabısı trendi hakkında, "Kabul edelim süeti temizlemek çok da kolay değil. Özellikle açık renk modelleriyle uğraşmak hiç pratik değil. Sürekli pis gibi görünen ayakkabılarınız olması hoş da değil. Ancak süet spor ayakkabılar çok ama çok gözde. H&M, Zara, Mango gibi daha ulaşılabilir markalardan da bu tarz bir model almanız çok kolay. Tabii ki tüm spor ayakkabısı markalarının süet ayakkabı modelleri var. İşin en güzel yani bu tarz spor ayakkabıların kumaş pantolonlarla da çok uyumlu olması. Yani siz bu ayakkabıları alıp istediğiniz gibi kumaş pantolonlarla kombinleyip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Trend eskide kaldığında bile bu ayakkabıları her şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz" diye yazdı.



AYAKKABI DİLLERİ DEĞİŞTİ

Spor ayakkabıların özellikle büyük dilli modeller son dönemde çok dikkat çekiyor. Özellikle kırmızı ve siyah renkli ve ince tabanlı bu tarz bir model bulursanız kesinlikle bunu bir kenara atmamalı bir hemen ayakkabı koleksiyonunuza eklemelisiniz.



LEOPAR CAZİBESİ

Dergiye göre bir başka trend de hayvan derisi modelleri kapsıyor. Leopar deseninin son birkaç yıldır ne kadar popüler olduğunu hepimiz biliyoruz. Leopar, yılan derisi, zebra önümüzdeki sezon çok popüler. Bu kadar popüler olan bir desenin spor ayakkabısı trendinde kendisini göstermemesiyse imkansızdı. Leopar deseninin farklı renk kombinasyonlarıyla bir arada kullanılması spor ayakkabılara bir anda çok daha sofistike, iddialı ve trendi bir hava katılmasını sağlıyor.

GERÇEK SPOR AYAKKABILARI

Spor ayakkabısı gibi spor ayakkabısı... Bottega Veneta, Balenciaga, D Squared gibi pek çok lüks markası çoktan bu tarz modelleri kendi koleksiyonlarına ekledi. New Balance, Nike, Puma, Asics gibi iddialı spor giyim markalarını spor ayakkabı modelleri bu sezon çok ama çok popüler. Özellikle metalik, gri ve beyaz olanlardan kendi dolabınıza eklemenizde fayda var. Koşu modasının çok popüler olmasıyla birlikte özellikle koşu ayakkabıları ya da bu tarz ayakkabıları andıran lüks modeller son dönemde büyük bir popülarite yakalamış durumda.

BEYAZ ŞIKLIK

Bembeyaz modeller çok popüler. "Doğal olarak beyaz spor ayakkabılar hep moda değil mi?" diye içinizden sorduğunuza eminim. Krem, beyaz gibi renkler bu sezon yine çok ama çok popüler The Row ve Toteme gibi son dönemin dikkat çeken ve popüler olan markalarının da bu tarz modelleri son dönemde çok ama çok dikkat çekiyor. Bu markaların son derece zarif bir çizgide ve zamansız bir şekilde tasarladığı modeller önümüzdeki günlerin en popüler parçaları arasında yer alacak.



METALİKLERE İLGİ ARTTIİLGİ

Metalik bu yazın en popüler trendi olacak. Yani metalik bir spor ayakkabısı almayı hayal ediyorsanız tam zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de silver yani lame spor ayakkabıları çok ama çok popüler. Tamamen silver olanlar kadar asics'lerde olduğu gibi incecik çizgiler halinde olanlar da çok popüler. Özellikle retro bir havası olan modelleri tüm ilkbahar-yaz sezonunda herkesin ayaklarında göreceksiniz.