Ben hikayenin peşindeyim

Milenyumun hemen öncesinde, 1998 yılında Samsun'da dünyaya geliyor Barkın Coşkun... Bir heykeltıraş olma yolculuğu çocukluğunda, bir Karadeniz köyünde başlıyor, hem de dedesinin dizinde. Hayır dedesi bir heykeltıraş ya da sanatçı değil. Ama zanaatkâr ... Sanatkar ile zanaatkâr arasındaki fark da o çocuğunun tüm kariyerini belirliyor. Zanaatkâr olan dedesinden disiplinli çalışmayı öğreniyor ama üretim aşamasına gelince her sanatçı gibi hislerine teslim olup, inşa etme arzusuna gem vurmuyor. Barkın Coşkun için ikinci kritik dönüm noktası pandemi oluyor. Umutsuzluğa kapılıp içine kapanmaktansa dijital dünyaya ağırlık veriyor. Bir anlamda çağı yakalıyor, "Sanat, bir tür hikâye anlatıcılığıdır." diyor.- Çizerek... Çocukken çizgi filmlerin karelerini durdurup defterime çizerdim. O yalnız saatlerde üretmenin verdiği tatmin duygusunu çok net hatırlıyorum. Ortaokul döneminde ailemle birlikte İstanbul'a taşındık. O yıllarda elimdeki tek şey, sıkıntıdan doğan bir yaratma dürtüsüydü. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığımda artık sanatın, yaşamımın merkezine oturduğunu hissediyordum. Ailem de yeteneğimi fark etti ve beni Ayşen Arın Sanat Akademisi'ne gönderdi. Ardından Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nü kazandım.- Lisede heykelle tanışmam, her şeyi kökten değiştirdi. Alçıyla form aramak, taşla mücadele etmek, bir makineyle ilk kez temas etmek... Bunlar sadece teknik değil, aynı zamanda düşünsel bir direnişti. Lisede ürettiğimiz kamusal işler, öğrenci seviyesinin ötesindeydi. Fakat benim için esas mesele, 'üretmenin kendisiydi.' Ortaya çıkan nesneden çok, o sürecin içsel dönüşüm gücüydü. Lise üçüncü sınıfta Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nü gezdiğim an nereye ait olduğumu anladım. Oradaki atölye kokusu, taş tozuna karışan zaman beni büyüledi. Yalnızca orayı hedefleyerek hazırlandım ve orayı kazandım.- Kesinlikle. Dedemden. O tam anlamıyla üretimin insanıydı: motor söker, tarlasını eker, evini kendi yapardı. Benimle her yazını paylaşır, "Bir gün her şeyi kendin yapmalısın." derdi. Şimdi dönüp bakınca fark ediyorum; bana sadece beceri değil, bir varoluş biçimi aktarmış.Lisede... Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nde Mehmet Latif Sağlam'ın öğrencisiydim. Onun atölyesi sadece teknik öğrenilen bir yer değil, aynı zamanda üretim ahlâkının ve ritüelin yaşandığı bir mekândı. Heykel benim için orada bir nesne olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüştü.- Zaten zihnimde hep varolan yalnızca bir heykel değil, bir dünya yaratmaktı... Dijital modelleme sayesinde bu hayali kurgulama fırsatı buldum. Şimdi o dijitalde kurduğum formları yeniden maddeye dönüştürmek için çalışıyorum. Yüksek lisansla birlikte hem dijitali hem de gelenekseli bir araya getiriyorum.- Var olmak... Hâlâ ilk günkü gibi: üretmek, var etmek, yeniden düşünmek. Kendimle, hayatla, geçmişimle ve geleceğimle temas kurduğum bir alan. Özgürlüğü her defasında yeniden kurduğum bir süreç.- İnsanın içsel dünyası ve sembolleştirme meselesi. İnsan çoğu zaman nesnelere ya da olgulara olduğundan fazla anlam yüklüyor: para, güç, sistemler, duygular... Bir diğer önemli kavram Nietzsche'nin güç istenci. Bu güç arayışı çoğu zaman hem bireysel hem toplumsal anlamda yıkıcı olabiliyor. Heykellerimde bu içsel boşlukları, dönüşümleri ve çatışmaları ifade ediyorum."Dedem her şeyi kendi yapan, eski toprak bir adamdı. Onun köyümüzde her şeyi kendi elleriyle kurduğu bir sistemi vardı. Kendi düzenini kurmuştu, kendi kararlarını veriyordur ve tamamen özgürdü. Benim için heykel yapmak da tam olarak bu. Bir taşı önüme aldığımda, her şeyden kopup kendi alanıma geçiyorum. O taşla kurduğum ilişki, benim kendi dünyamı inşa etme biçimim."