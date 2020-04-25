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İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu

(İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Buldan ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Sahiplerinin iddialara göre, evlerinde unutarak gittiği yavru köpek balkonda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar aralıksız havlama sesleri duyunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 3. kata merdiven yardımıyla ulaşarak yavru köpeği kurtardı. Bir hayvansever tarafından bakıma alınan yavru köpeğin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından barınağa teslim edileceği öğrenildi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 11:15 ABONE OL
İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Buldan ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Sahiplerinin iddialara göre, evlerinde unutarak gittiği yavru köpek balkonda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar aralıksız havlama sesleri duyunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 3. kata merdiven yardımıyla ulaşarak yavru köpeği kurtardı. Bir hayvansever tarafından bakıma alınan yavru köpeğin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından barınağa teslim edileceği öğrenildi.
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İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu
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