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5 motosikleti çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı

’de 5 farklı adresten motosiklet çalan hırsızları polis başarılı takip sonrası yakaladı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.Denizli’de farklı adreslerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Motosikletleri çalan şahısların peşine düşen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 18:15 ABONE OL
5 motosikleti çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı
Denizli’de 5 farklı adresten motosiklet çalan hırsızları polis başarılı takip sonrası yakaladı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Denizli’de farklı adreslerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Motosikletleri çalan şahısların peşine düşen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.
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5 motosikleti çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı
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