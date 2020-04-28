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112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

’de 112 istasyonu ile bir telekomünikasyon şirketinin kullandığı binada çıkan yangın 13 itfaiye aracı ve 39 personelin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.Olay, saat 11.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir telekomünikasyon şirketi ile 112 ekiplerinin istasyonunun bulunduğu binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, binanın çatı kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:30 ABONE OL
112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı
Denizli’de 112 istasyonu ile bir telekomünikasyon şirketinin kullandığı binada çıkan yangın 13 itfaiye aracı ve 39 personelin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir telekomünikasyon şirketi ile 112 ekiplerinin istasyonunun bulunduğu binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, binanın çatı kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangına 13 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 39 personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yangından dolayı çevre sakinleri ise büyük panik yaşadıklarını ve alevleri görünce durumu hemen itfaiyeye bildirdiklerini kaydettiler.
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112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin binasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı
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