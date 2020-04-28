Aydem’den ’fatura mesajı’ açıklaması

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., abonelerine gönderdiği fatura ödeme mesajına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır ve yasal bir zorunluluktur" dedi.Ege Bölgesi’nde faaliyet yürüten Aydem’den yapılan yazılı açıklamada, "Dünya olarak Covid-19 salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerin hassasiyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurum olarak, ülke çapında ve ilgili yasal mercilerin aldığı kararlar doğrultusunda işleyişimizi devam ettirirken ülkemize bu süreçte destek olabileceğimiz durumlara yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Habere konu olan kısa mesaj gönderimi, elektrik tedarik hizmeti kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve borçlu müşterimizin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Abonelere mesaj bildirimi, yasal bir zorunluluktur. Koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, kamu ile işbirliği içerisinde tüm tedbirleri almaya büyük özen gösteriyoruz. Bu kapsamda müşteri ilişkileri merkezlerimizde çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği için koruyucu ekipman temin edilmiş olup hizmet noktalarımızda, araçlarımızda dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri düzenli olarak sürdürülmektedir. Müşterilerimiz, işlemlerini evlerinden çıkmadan www.aydemperakende.com.tr adresinden, e-Devlet üzerinden ve dijital bankacılık üzerinden yapabilmektedirler. Bu süreçte müşterilerimizden içeriye sırayla girmelerini ve her zaman çevrelerindeki kişilerle aralarına en az 1 metre mesafe bırakmalarını rica ediyoruz." denildi.Ayrıca, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla müşteri ilişkileri merkezlerinde zorunlu maske uygulamasını başlatıldığı bildirildi.