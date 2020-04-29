Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Denizli Haberleri Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı

Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı

(İHA) – Salgın sebebiyle lige verilen aranın ardından tekrar toplanan Denizlispor, mesaiye korona virüs testiyle başladı.Denizlispor’un teknik kadrosu ve futbolcuları Haluk Ulusoy Spor Tesisleri’nde koronavirüs kontrolünden geçti. Covid-19 salgını ile Süper Lig’de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başlayan futbolculara koronavirüs taraması Özel Cerrahi Hastanesi Başhemşire Yardımcısı Güzide Tuna ve Kan Alma Sorumlusu Barış Aslan tarafından yapıldı. Koronavirüs kontrolüne Yukatel Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Salih Özcan da

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:45 ABONE OL
Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı
DENİZLİ (İHA) – Salgın sebebiyle lige verilen aranın ardından tekrar toplanan Denizlispor, mesaiye korona virüs testiyle başladı.
Denizlispor’un teknik kadrosu ve futbolcuları Haluk Ulusoy Spor Tesisleri’nde koronavirüs kontrolünden geçti. Covid-19 salgını ile Süper Lig’de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başlayan futbolculara koronavirüs taraması Özel Cerrahi Hastanesi Başhemşire Yardımcısı Güzide Tuna ve Kan Alma Sorumlusu Barış Aslan tarafından yapıldı. Koronavirüs kontrolüne Yukatel Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Salih Özcan da katıldı.
Oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduklarını gözlemleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekibi Yukatel Denizlispor’a başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA