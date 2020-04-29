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Emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 29.4.2020 23:15 ABONE OL
Emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu
Denizli’de emekli emniyet müdürlerinden Ali İhsan Güngör evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesinde evindeki odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden emekli emniyet müdürlerinden Ali İhsan Göngör’ün aile üyeleri, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör’ün öldüğünü belirledi. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Güngör’ün cansız bedeni işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güngör’ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra 49 yaşında emekli olduğu ve ardından Denizli’ye yerleştiği öğrenildi.
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Emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu
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