Sosyal mesafe kuralına uyup 1 Mayıs’ı kutladılar

Denizli’de yarın kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugün yapılan basın açıklamaları ile kutlanmaya başlandı. Hak-İş Sendikası tarafından kent meydanında sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek maskeli ve eldivenli basın açıklaması yapıldı.15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında yapılan basın açıklamasına Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez ve 4 kişiden oluşan sendika yöneticileri katıldı. Sosyal mesafe kuralına riayet edilip maske ve eldivenli şekilde yapılan basın açıklamasında sendika üyeleri 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Başkan Söylemez, korona virüs nedeniyle bu yıl 1 Mayıs’ı meydanlarda kitlesel gösteriler ile kutlayamadıklarını belirtti. Emekçiler adına taleplerini ileten Söylemez, “Hak-İş olarak bu 1 Mayıs da, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha fazla esnetilmesini istiyoruz. Bunun yanında korona virüs sürecinde çalışanlar adına uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz, bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine ‘hayır’ diyoruz ve ayrıca sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz” dedi.Korona virüs sürecinin biteceğine ve sağlıklı günlerin geleceğine inandıklarını da belirten Başkan Söylemez, “Güçlü izolasyon sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak ve güzel günler gelecek” ifadelerini kullandı.Eylemci grup basın açıklaması sonrası olaysız bir şekilde dağıldı.