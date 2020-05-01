Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Denizli Haberleri Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

’de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent sokakları bomboş kaldı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ardından kentte vatandaşlar karara uyarak evlerine çekildi. Kent meydanı ve ana caddelerde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kent merkezinde ve çeşitli noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kısıtlamanın uygulanması hususunda büyük özen gösterdi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 01:15 ABONE OL
Denizli’de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent sokakları bomboş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ardından kentte vatandaşlar karara uyarak evlerine çekildi. Kent meydanı ve ana caddelerde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kent merkezinde ve çeşitli noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kısıtlamanın uygulanması hususunda büyük özen gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA