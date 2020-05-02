Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Denizli Haberleri Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:00 ABONE OL
Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi
Denizli’de aç kalan yaban domuzu kent merkezindeki mahallede bulunan kekik tarlasına girdi. Tarlasında yaban domuzunu gören çiftçi önce şaşırırdı sonra bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kekik dikili tarlasını kontrol eden çiftçi, tarlada yaban domuzu ile olduğunu fark etti. Aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzu kent merkezindeki kekik tarlasına indi. Durumu gören çiftçi önce şaşırdı ardından kekiklere zarar verdiğini gören yaban domuzunun üstüne traktörü sürerek uzaklaştırmaya çalıştı. Yaban domuzu ise önce traktörün üstüne doğru koşmaya başladı ardından korkup kaçarak tarladan çıktı. Yaban domuzu bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA