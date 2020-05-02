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’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:15 ABONE OL
Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor
Denizli’de de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde polis ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Denizli’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Kentte, yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ile dışarıya çıkanlar kontrol noktasında durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi. Araç içerisinde de sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşların kiminin hastaneye gittikleri ya da izin belgesi verilen iş yeri çalışanları oldukları gözlendi.
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Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor
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