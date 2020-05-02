Din görevlileri 25 kişinin 8 bin 500 TL’lik veresiye bakkal borcunu ödedi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ‘Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti: Beklenen Sensin’ sloganı ile ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Bekilli ilçesinde çoğunluğu yaşlı vatandaşlardan oluşan 25 kişinin bakkal ve marketlere olan yaklaşık 8 bin 500 TL’lik borçları ödendi.Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Bekilli İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar ve beraberindeki TDV üyeleri belirlenen marketlere gelerek veresiye defterindeki borçları ödeyerek defterleri teslim aldı.Yaşar, veresiye defterlerindeki 25 kişinin borçlarının kapatılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Milletimizin her anında yanında olmayı misyon edinen Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve iyiliğin yeryüzünde hakim olması için ulusal ve uluslararası planda gayret sarf eden TDV ilçemizdeki bu zor zamanlarda Bekillili kardeşlerimizin yanında olmak istedi. Başlattığımız bu çalışma imkanlarımız nispetinde süreç boyunca devam edecektir.Bu çalışma kapsamında ilk etapta veresiye defterinin alınması için 8 bin 300 TL ödenmiştir. Ayrıca İlçemiz genelinde belirlenen sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş ve üstü ya da kronik rahatsızlığı olan 3 ailemize toplamda bin 500 TL nakdi yardım ve 2 aileye de toplam bin 120 TL’lik gıda paketi yardımı yapılmıştır. İlçemizde başlatılan bu yardım seferberliği 11 bin TL ödeme ile başlatılmıştır” dedi.