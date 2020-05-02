TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ‘Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’ kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) toplam 5 projesini desteklemeye layık gördü.TÜBİTAK, bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması amacıyla hazırladıkları TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çağrısında, üniversiteler ile birlikte farklı kamu kurumlarından toplam 92 proje destek almaya hak kazandı. PAÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu’nun, ‘Her Yer Matematik’, Prof. Dr. Süleyman İnan’ın, ‘Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Projesi (KÜBİY), Doç. Dr. Serkan Bertan’ın ‘Doğal ve Kültürel Mirasının Aktarılması’, Doç. Dr. Barış Semiz’in ‘Çürüksu (Denizli) Havzasında yer Bilimleri Eğitimi-4’ ve Doç. Dr. Necla Köksal’ın, ‘Öğretim Programları ile Bütünleştirilmiş Drama Temelli Düşünme Becerileri Eğitimi’ projeleri desteklenmeye layık görüldü.“Projelerimizin takdir görmesi tüm üniversitemizi mutlu etti”Desteklenecek projeler ile ilgili konuşan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmekte olan projelerin ulusal ve uluslararası alanda takdir görmesi tüm üniversitemizi mutlu etti. Elde edilen bu başarılar aynı zamanda gerek üniversite yönetimi olarak bizleri gerekse farklı bilim dallarında araştırma faaliyetlerini yürüten akademisyenlerimiz için bir motivasyon olmaktadır. Bu vesileyle, TÜBİTAK 4004 ve 4005 desteklerini almaya hak kazanan öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, ülkemizde bilimin gelişmesi, gelecek nesillerin bilimle tanışması ve kültürel mirasımızın geleceğe taşınarak yaşatılmasına vesile olacak projelere imza atan tüm akademisyenlerimiz ile projelerinde yer alan ekiplerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.