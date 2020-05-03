Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçan 2 kişiye 13 bin TL ceza

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan 2 şahsa 13 bin TL idari para cezası uygulandı.Olay, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, 20 AAE 985 plakalı otomobili durdurmak istedi. Osman S. ve arkadaşı Rıdvan C., dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından iki arkadaş Altıntop Mahallesi 855. Sokak’ta otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şahıslara ait aracı çekici vasıtasıyla otoparka çekeceği sırada Yunus timleri Saltak Caddesi üzerinde şüpheli 2 şahsı durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında kaçan şahıslar olduğunu tespit etti. Osman S. ve Rıdvan C.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza işlem uygulandı. Daha önce ehliyetine el konulan Osman S.’ye ayrıca dur ihtarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmaktan da yaklaşık 7 bin TL ceza işlem uygulandı. Osman S’nin ehliyetine ise 2024 yılına kadar el konulduğu belirtildi.