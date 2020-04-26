Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Diyarbakır Haberleri Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor

Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’ın günlük alışveriş ve ticarette kalbi sayılan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.Bağlar ilçesine bağlı olan caddenin kentin ticari hayatında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yenileme ve ihya projesine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Beyoğlu, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte kentimizde ve Bağlarımızda alışverişin kalbi olan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulunduk. Valimizin destekleriyle Sakarya Caddesinin

Giriş Tarihi: 26.4.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 18:00 ABONE OL
Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’ın günlük alışveriş ve ticarette kalbi sayılan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.
Bağlar ilçesine bağlı olan caddenin kentin ticari hayatında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yenileme ve ihya projesine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Beyoğlu, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte kentimizde ve Bağlarımızda alışverişin kalbi olan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulunduk. Valimizin destekleriyle Sakarya Caddesinin ihya ve inşası için gerçekleştireceğimiz projeleri bayramdan sonra hayata geçireceğiz. Diyarbakır’ımıza büyük bir istek ve enerji ortaya koyarak hizmet eden valimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” dedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA