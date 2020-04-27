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’da süne ile mücadele sürüyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri arazide 2020 yılı süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 121 idari, teknik ve yardımcı personel ile oluşturulan 28 kontrol ekibi, korona virüs salgınının olduğu bu günlerde üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:45 ABONE OL
Diyarbakır’da süne ile mücadele sürüyor
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri arazide 2020 yılı süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 121 idari, teknik ve yardımcı personel ile oluşturulan 28 kontrol ekibi, korona virüs salgınının olduğu bu günlerde üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için özverili çalışmaya devam ediyor.
İl merkezi ve ilçelerde 12 ekiple 3 milyon 200 bin dekar alanda yapılan süne mücadelesinin hasat sezonuna kadar süreceği öğrenilirken, sünenin zararının yüzde 1’in altına indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
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Diyarbakır’da süne ile mücadele sürüyor
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