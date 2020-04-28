Dicle Müftülüğünden ’Evde kal Kur’an’la kal’ kampanyası

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Müftülüğü, kaymakamlık öncülüğünde ’Evde kal Kur’an’la kal’ kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Dicle İlçe Müftülüğü tarafından 600 adet Kur’an-ı Kerim, 600 adet Peygamberimizin Hayatı isimli kitap ve 600 adet Elifba vatandaşa dağıtıldı.Dicle Müftülüğü korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları için bir kampanya başlattı. ’Evde kal Kur’an’la kal’ kampanyası kapsamında 600 adet Kur’an-ı Kerim, 600 adet Peygamberimizin Hayatı isimli kitap ve 600 adet Elifba vatandaşa dağıtıldı. Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, sıkıntılı bir süreçten geçip evlere kapandığımız şu günlerde Kur’an-ı Kerim’i okumak, öğrenmek ve Hz. Muhammed’in (sav) hayatını okumakla geçirmek için kaymakamlık öncülüğünde ’Evde kal Kur’an’la kal’ kampanyası başlattıklarını söyledi. Akın, "Bu vesileyle ilçemizde 600 adet Kur’an-ı Kerim, 600 adet Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlarından Peygamberimizin Hayatı isimli kitap ve 600 adet Elifba’yı kardeşlerimize ulaştırdık. Allah, ’Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur’an geldi’ buyurarak Kur’an’ı Kerim’in rehber, öğüt ve mutluluğun kaynağı olduğuna vurgu yapmıştır. Hz. Muhammed (sav) "Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” buyurarak Kur’an-ı Kerimi öğrenmenin ve okumanın önemine vurgu yapmıştır. Bu zor günleri de Allah’ın yardımı, devletimizin dirayeti, hekimlerimizin gayreti ve milletimizin Kur’an ve sünnete olan bağlılığıyla yaptığı dualar neticesinde Allah’ın izniyle en az zararla atlatacağımıza inanıyor. Elifba ve Siyer Kitaplarını bizlere hediye eden Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüze, her konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Halil İbrahim Demirçin’e ve bizlere 500 adet Kur’an’ı Kerim hediye eden hayırsever kardeşimiz Burhan Avşar’a şükranlarımı sunarım. Kur’an-ı Kerim Allah’ın bizlere en büyük hediyesidir. Bu yüzden müminler olarak zihnimizi ve gönlümüzü onun ışığıyla aydınlatır, günümüzü yarınımızı onun rehberliğiyle inşa ederiz" dedi.