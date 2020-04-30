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Bağlar Belediyesi kısıtlama öncesinde marketleri denetledi

’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği cumartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak marketlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri, fiyat ve hijyen kuralları konusunda denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında hem vatandaşlara hem market çalışanlarına sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı gibi konularda uyarılarda bulundu

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:30 ABONE OL
Bağlar Belediyesi kısıtlama öncesinde marketleri denetledi
Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği cumartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak marketlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri, fiyat ve hijyen kuralları konusunda denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında hem vatandaşlara hem market çalışanlarına sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı gibi konularda uyarılarda bulundu.
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Bağlar Belediyesi kısıtlama öncesinde marketleri denetledi
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