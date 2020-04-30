DTSO’ya kayıtlı şahıs işletmelerine can suyu kredisi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, DTSO’ya kayıtlı olan şahıs firmalarının Halk Ban’ta azami 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira limitli Paraf KOBİ Kart ürününe başvurabileceklerini söyledi.Halk Bank tarafından verilecek olan kredi ile ilgili bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, korona virüs ile mücadele kapsamında küçük işletmelere ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken ve odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Halk Bankası tarafından işe devam desteğinin küçük işletme can suyu kredisinin oluşturulduğunu söyledi. Tayınlamak, “Kredi kapsamında firmalara nakdi kredi ve Paraf KOBİ Kart imkanı sunulacak. Nakdi krediler KGF kefaleti ile kullandırılacak olup, bu krediler için başvurular Halk Bankası şubelerinden veya internet bankacılığından alınacaktır. Odamıza kayıtlı olan kesinleşmiş son mali yıl cirosu 3 milyon lirayı aşmayan şahıs firmaları için Halk Bankta azami 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira Paraf Kobi kart ürünü çıkmıştır. Kredi faiz oranı yıllık 7,50 olarak belirlenmiştir. Mevzuat gereği esnaf sicili olmadığı için Esnaf destek paketinden faydalanamayan ve odamıza kayıtlı olan kesinleşmiş son mali yılı sonu cirosu 3 milyon lirayı aşmayan, gerçek kişi firmalar krediye başvurabilirler. Kredi başvuruları online yapılacak olup kredi başvurularında sorun yaşayan üyelerimize odamız tarafından kurulan yardım masasından destek verilecektir” dedi.