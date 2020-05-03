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Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 11:30 ABONE OL
Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor
Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına da kırsal mahallelerdeki yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdü.
Karacadağ bölgesinde yer alan Uzunbahçe Mahallesinin yolu sürdürülen çalışmalarla vatandaşlar için modern görüntüye kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmaları ve hizmetleri aksatmaması mahalle sakinlerini mutlu etti. Mahalle sakinleri, hizmet nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor
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