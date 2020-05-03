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’da cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3’üncü gününde de boş kaldı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 11:00 ABONE OL
Diyarbakır’da cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3’üncü gününde de boş kaldı
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen 31 ilden Diyarbakır’da cadde ve sokaklar 3’üncü günde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır’ın da olduğu 31 ilde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu ve Dağkapı meydanı sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların ise sabah saatlerinde işlerine gittiği görüldü.
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Diyarbakır’da cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3’üncü gününde de boş kaldı
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