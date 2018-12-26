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Doç. Dr. İmren Hatay Patır kimdir?
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Doç. Dr. İmren Hatay Patır Tübitak ödül töreninde 'Temel Bilimler' ödüllerini alan isimler arasında yer aldı.

"Kimya, sıvı-sıvı arayüzey elektrokimyası, kataliz ve yenilenebilir enerji alanlarında oksijen indirgenmesi, hidrojen üretimi, geçiş metal nanoparçacıklarını içeren ucuz ve verimli katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya, Biyoteknoloji
Araştırma Alanları: Hidrojen Üretimi, Fotokatalitik Hidrojen Üretimi, Sıvı/Sıvı Arayüzeyler, Oksijen İndirgenmesi, Geçiş Metal Nanoparçacık Katalizörleri
Görev Yeri: Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

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TÜBA Üyelerine 10 Ödül 26.12.2018 Gündem
TÜBA Üyelerine "10 Ödül"
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