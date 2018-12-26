Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu kimdir?

Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Tübitak ödül töreninde 'Temel Bilimler' ödüllerini alan isimler arasında yer aldı.

"Organik kimya alanında organik sentez ve kemosensör tasarım konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya /Organik Kimya

Araştırma Alanları:Kemosensör ve Biyosensör Tasarım, Sentez ve Biyolojik Uygulamaları,

Canlı hücreler içerisinde biyolojik öneme sahip bileşiklerin varlığını, konumunu, hücre içi geçiş güzergahlarını belirleyen ve görüntülenmelerine olanak sağlayan kemosensörlerin (kimyasal sensörlerin) geliştirilmesi,

Geçiş Metalleri eşliğinde yeni organik sentez yöntemlerin geliştirilmesi,

Fotodinamik terapi ajanlarının geliştirilmesi

Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü