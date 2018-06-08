2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Hırvatistan...

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı, Fransa 1998'de elde ettiği üçüncülük başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.

Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran, kalesinde 4 gol gören Hırvatistan, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti:

Hırvatistan-Türkiye: 1-1

Kosova-Hırvatistan: 0-6

Finlandiya-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-İzlanda: 2-0

Hırvatistan-Ukrayna: 1-0

İzlanda-Hırvatistan: 1-0

Hırvatistan-Kosova: 1-0

Türkiye-Hırvatistan: 1-0

Hırvatistan-Finlandiya: 1-1

Ukrayna-Hırvatistan: 0-2

PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av P İzlanda 10 7 1 2 16 7 9 22 Hırvatistan 10 6 2 2 15 4 11 20 Ukrayna 10 5 2 3 13 9 4 17 Türkiye 10 4 3 3 14 13 1 15 Finlandiya 10 2 3 5 9 13 -4 9 Kosova 10 0 1 9 3 24 -21 1

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.

Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.

Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.

Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.

Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 16 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 7'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 7'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 21 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

MAÇ TAKVİMİ

16 Haziran (TSİ: 22.00): Hırvatistan-Nijerya (Kaliningrad Stadium - Kaliningrad)

21 Haziran (TSİ: 21.00): Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

26 Haziran (TSİ: 21.00): İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)