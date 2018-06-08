2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Nijerya

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı, Arjantin, İzlanda ve Hırvatistan'ın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

D Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Nijerya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Afrika elemelerinde grubunu 13 puanla lider tamamlayan Nijerya, Rusya vizesini cebine koydu.

Nijerya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Zambia-Nijerya: 1-2

Nijerya-Cezayir: 3-1

Nijerya-Kamerun: 4-0

Kamerun-Nijerya: 1-1

Nijerya-Zambia: 1-0

Cezayir-Nijerya: 3-0

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P Nijerya 6 4 1 1 11 6 13 Zambia 6 2 2 2 8 7 8 Kamerun 6 1 4 1 7 9 7 Cezayir 6 1 1 4 6 10 4

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Rashidi Yekini gibi isimlerin sürüklediği Nijerya'da, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen çok sayıda isim bulunuyor.

CSKA Moskova'dan Ahmed Musa, Leicester City'den Kelechi Iheanacho, Chelsea'den Victor Moses ve Arsenal'dan Alex Iwobi gibi isimleri çağıran teknik direktör Gernot Rohr, Bursasporlu Abdullahi Shehu, Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ile Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo Rusya kadrosuna dahil etti.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Turnuvadaki ilk tecrübesini ABD 1994'te yaşayan Nijerya, Arjantin ve Bulgaristan gibi güçlü ekiplerin olduğu grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi ancak kupanın finalisti İtalya'ya uzatma sonunda 2-1 kaybederek elendi.

Sonraki turnuva Fransa 1998'e de katılma hakkı elde eden Nijerya, Paraguay, İspanya ve Bulgaristan'ın önünde grubu lider bitirip adını bir kez daha 2. tura yazdırdı ama bu sefer de Danimarka'ya 4-1 yenilmekten kurtulamadı.

2014 Brezilya'da da son 16 takım arasına kalan Nijerya, bu turda Fransa'ya 2-0 yenilerek evine döndü.

Dünya kupalarında 18 maç yapan Nijerya, bu maçlardan 5'ini kazandı, 10'undan mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'de katılan Afrika ülkesi, Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Nijerya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16

1998 - Son 16

2002 - İlk tur

2010 - İlk tur

2014 - Son 16

ADAY KADRO

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United),

Savunma: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes FC), Leon Balogun (Brighton), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa),

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Joel Obi (Torino),

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone).

MAÇ TAKVİMİ

16 Haziran (TSİ: 22.00): Hırvatistan-Nijerya (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

22 Haziran (TSİ: 18.00): Nijerya-İzlanda (Volgograd Arena - Volgograd)

26 Haziran (TSİ: 21.00): Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)