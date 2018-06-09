2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Güney Kore

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Kore Milli Takımı, gruptan çıkmayı hedefliyor.

İsveç, Almanya ve Meksika ile F Grubu'nda yer alan Güney Kore Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Temmuz 2017'de milli takımın başına getirilen 47 yaşındaki Shin Tae-yong yönetimindeki Güney Kore, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Lübnan, Kuveyt, Myanmar ve Laos'un bulunduğu G Grubu'nda yer alan Güney Kore, 8 karşılaşma sonunda 8 galibiyet alarak 24 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.

Güney Kore, 2. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar ile yarıştı. 10 maçtan 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 15 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Güney Kore, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. TUR

Myanmar-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-Laos: 8-0

Lübnan-Güney Kore: 0-3

Kuveyt-Güney Kore: 0-1

Güney Kore-Myanmar: 4-0

Laos-Güney Kore: 0-5

Güney Kore-Lübnan: 1-0

Güney Kore-Kuveyt: 3-0

Takım O G B M A Y Av P Güney Kore 8 8 0 0 27 0 27 24 Lübnan 8 3 2 3 12 6 +6 11 Kuveyt 8 3 1 4 12 10 +2 10 Myanmar 8 2 2 4 9 21 −12 8 Laos 8 1 1 6 6 29 −23 4

3. TUR

Güney Kore-Çin: 3-2

Suriye-Güney Kore: 0-0

Güney Kore-Katar: 3-2

İran-Güney Kore: 1-0

Güney Kore-Özbekistan: 2-1

Çin-Güney Kore: 1-0

Güney Kore-Suriye: 1-0

Katar-Güney Kore: 3-2

Güney Kore-İran: 0-0

Özbekistan-Güney Kore: 0-0

TAKIM O G B M A Y Av P İran 10 6 4 0 10 2 8 22 Güney Kore 10 4 3 3 11 10 1 15 Suriye 10 3 4 3 9 8 1 13 Özbekistan 10 4 1 5 6 7 -1 13 Çin 10 3 3 4 8 10 -2 12 Katar 10 2 1 7 8 15 -7 7

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Park Ji-sung'un yer aldığı Güney Kore'nin kadrosunda, Swansea City'den Ki Sung-yeung, Tottenham'dan Son Heung-min ve Salzburg'dan Hwang Hee-chan gibi Avrupa liglerinde top koşturan isimler yer alıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 9 kez katıldı. Dünya Kupası sayfasını İsviçre 1954'te açan Güney Kore, ilk turda elenmekten kurtulamadı. İkinci Dünya Kupası katılımı için 32 yıl beklemesi gereken Güney Kore, 1986'da Meksika'da düzenlenen turnuva dahil yapılan 9 Dünya Kupası organizasyonunda da mücadele etti.

Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4'üncü bitirdi. Teknik direktör Shin Tae-yong 2017'nin temmuz ayında Güney Kore'nin başına geçti.

Dünya kupalarında 31 maç yapan Asya ülkesi, bu maçlardan 5'ini kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 31 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

Güney Kore'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

1954 - İlk tur

1986 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - İlk tur

1998 - İlk tur

2002 - 4'üncü

2006 - İlk tur

2010 - 2. tur

2014- İlk tur

KADRO

Kaleci: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu)

Defans: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Orta saha: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)

Forvet: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Salzburg)

MAÇ TAKVİMİ

18 Haziran (TSİ: 15.00): İsveç-Güney Kore (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

23 Haziran (TSİ: 18.00): Güney Kore-Meksika (Rostov Arena - Rostov-On-Don)

27 Haziran (TSİ: 17.00): Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan).