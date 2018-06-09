Dünya Kupası ev sahiplerine yaramıyor

Futbolda 21'incisi Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 20 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 20 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 20 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon olurken, diğerleri ise 14 kez mutlu sona ulaştı.

İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 4 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

KAZANAN 6 EV SAHİBİ

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.

1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen şampiyonalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.

İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu alırken, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

SON 4 TURNUVADA EV SAHİPLERİ KAZANAMADI

Son 4 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.

Fransa 1998'in ardından, 2002'de Güney Kore ve Japonya'daki kupayı Brezilya, 2006 Almanya'dakini İtalya, 2010 Güney Afrika'dakini İspanya, 2014 Brezilya'dakini ise Almanya kazandı.

BREZİLYA VE İSVEÇ EVLERİNDEKİ FİNALİ KAYBETTİ

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.

Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek, ikinci oldu.

EV SAHİPLERİ VE ŞAMPİYONLAR

Dünya Kupası'nda ev sahipleri, şampiyonlar, finalistler ve sonuçlar şöyle:

Tarih Ev sahibi Şampiyon Finalist Sonuç 1930 Uruguay Uruguay Arjantin 4-2 1934 İtalya İtalya Çekoslovakya 2-1 (uzatma) 1938 Fransa İtalya Macaristan 4-2 1950 Brezilya Uruguay Brezilya 2-1 1954 İsviçre Batı Almanya Macaristan 3-2 1958 İsveç Brezilya İsveç 5-2 1962 Şili Brezilya Çekoslovakya 3-1 1966 İngiltere İngiltere Batı Almanya 4-2 (uzatma) 1970 Meksika Brezilya İtalya 4-1 1974 Batı Almanya Batı Almanya Hollanda 2-1 1978 Arjantin Arjantin Hollanda 3-1 (uzatma) 1982 İspanya İtalya Batı Almanya 3-1 1986 Meksika Arjantin Batı Almanya 3-2 1990 İtalya Batı Almanya Arjantin 1-0 1994 ABD Brezilya İtalya 0-0 (3-2 penaltı) 1998 Fransa Fransa Brezilya 3-0 2002 G.Kore-Japonya Brezilya Almanya 2-0 2006 Almanya İtalya Fransa 1-1 (5-3 penaltı) 2010 G.Afrika İspanya Hollanda 1-0 (uzatma) 2014 Brezilya Almanya Arjantin 1-0 (uzatma)

EV SAHİPLERİNİN PERFORMANSI

İtalya 1990'da, Almanya ise 2006'da ev sahibi oldukları Dünya kupalarında üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye, 2002'deki Dünya Kupası'nda önce ev sahibi Japonya'yı son 16 turunda, daha sonra da diğer ev sahibi Güney Kore'yi üçüncülük maçında yenmeyi başardı.

Güney Afrika, ev sahibi olup, ilk tur gruplarını geçemeyen tek ülke oldu.

Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:

1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.

1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.

1962 Şili: Yarı finalde 4-2'lik skorla Brezilya'ya elendi.

1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.

1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.

1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.

1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.

2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek, dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.

2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek, dünya üçüncüsü oldu.

2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup, grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.

2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.