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Lanzini'nin yerine Enzo Perez

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanarak turnuvaya katılamayacak olan Manuel Lanzini yerine Arjantin, Enzo Perez'i kadroya dahil etti.

Giriş Tarihi: 09.06.2018 17:57
Lanzini'nin yerine Enzo Perez

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu Manuel Lanzini, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman sırasında ön çapraz bağlarını koparmıştı.

Yaşadığı şanssız sakatlığın ardından turnuvada ülkesi Arjantin'in formasını giyemeyeceği açıklanan Lanzini'nin yerine tangocular 32 yaşındaki oyuncu Enzo Perez'i kadroya dahil etti.

Arjantin ekiplerinden River Plate forması giyen tecrübeli orta saha vatandaşı Lanzini'nin yerine şans bulacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi için mücadele edecek. Enzo Perez, daha önce Dünya Kupası'nda 3 kez milli formayı giyme şansı buldu.

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