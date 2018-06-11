2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Japonya

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Japonya Milli Takımı, hepsi üst üste olmak üzere 6. kez Dünya Kupası'nda yer alacak.

Polonya, Senegal ve Kolombiya ile H Grubu'nda yer alan Japonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Asya elemelerinde teknik direktör Vahid Halilhodzic idaresinde Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ancak daha sonra Halilhodzic ile yollarını ayıran Japonya Milli Takımı'nın Rusya'da başında, Japon teknik direktör Akira Nishino olacak.

Asya elemelerine 2. turdan katılan Japonya, Suriye, Singapur, Afganistan ve Kamboçya'nın yer aldığı grubu 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile zorlanamadan lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Üçüncü turda, Suudi Arabistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland ile mücadele eden Japonya, bu grubu da 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 20 puanla lider bitirerek Rusya vizesini aldı.

İkinci turda oynadığı 8 maçta 27 gol atan ve kalesini gole kapatan Japonya, üçüncü turda ise 17 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Japonya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti:

2. tur

Japonya-Singapur: 0-0

Japonya-Kamboçya: 3-0

Afganistan-Japonya: 0-6

Suriye-Japonya: 0-3

Singapur-Japonya: 0-3

Kamboçya-Japonya: 0-2

Japonya-Afganistan: 5-0

Japonya-Suriye: 5-0

Takım O G B M A Y Av P Japonya 8 7 1 0 27 0 27 22 Suriye 8 6 0 2 26 11 15 18 Singapur 8 3 1 4 9 9 0 10 Afganistan 8 3 0 5 8 24 -16 9 Kamboçya 8 0 0 8 1 27 -26 0

3. tur

Japonya-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-2

Tayland-Japonya: 0-2

Japonya-Irak: 2-1

Avustralya-Japonya: 1-1

Japonya-Suudi Arabistan: 2-1

Birleşik Arap Emirlikleri-Japonya: 0-2

Japonya-Tayland: 4-0

Irak-Japonya: 1-1

Japonya-Avustralya: 2-0

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Takım O G B M A Y Av P Japonya 10 6 2 2 17 7 10 20 Suudi Arabistan 10 6 1 3 17 10 7 19 Avustralya 10 5 4 1 16 11 5 19 Birleşik Arap Emirlikleri 10 4 1 5 10 13 -3 13 Irak 10 3 2 5 11 12 -1 11 Tayland 10 0 2 8 6 24 -18 2

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Kazuyoshi Miura, Shunsuke Nakamura ve Hidetoshi Nakata gibi önemli oyuncuların forma giydiği Japonya, deneyimli isimler Keisuke Honda ve Shinji Kagawa ile savunmada liderliği üstlenen Maya Yoshida önderliğinde tarihi bir başarı kovalayacak.

Rusya biletini cebine koyan Japonya, FIFA dünya sıralamasında 61'incı basamakta yer alıyor.

Japonya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, Japonya ve Almanya'da forma giyen isimler oluşturuyor. Japonya aday kadrosunda geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve şampiyonluk sevinci yaşayan Yuto Nagatomo da bulunuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 17 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 turnuvanın tamamına katılan Japonya, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Son turnuvada gruptan çıkamayan Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

KADROSU

Kaleciler: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol)

Defans: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino, Wataru Endo (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marsilya) Gotoku Sakai (Hamburg), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers)

Orta saha: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Keisuke Honda (Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi, Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale)

Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz)

MAÇ TAKVİMİ

19 Haziran (TSİ: 15.00): Kolombiya-Japonya (Mordovia Arena - Saransk)

24 Haziran (TSİ: 18.00): Japonya-Senegal (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

28 Haziran (TSİ: 17.00): Japonya-Polonya (Volgograd Arena -Volgograd)