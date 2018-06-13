İspanya Milli Takımında Hierro dönemi

İspanya Futbol Federasyonu, görevden alınan milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin yerine Fernando Hierro'yu getirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında takımın başında Hierro'nun olacağı bildirildi.
50 yaşındaki Hierro, akşam saatlerinde federasyon başkanı Luis Rubiales ile Rusya'daki Krasnodar Stadı'nda basın toplantısı yapacak.
Hierro, 15 Haziran Cuma günü Soçi'de Portekiz'e karşı oynanacak maçta ilk kez takımla sahaya çıkacak.
Julen Lopetegui'nin sözleşmesi, İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı için bugün feshedilmişti.
Beklenmedik karar, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz ile yapacağı ilk maça iki gün kala gelmişti.
Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid'de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017'de İspanya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevine getirilmişti.