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İşte 2018 FIFA Dünya Kupası fikstürü

Dünya Kupası yarın oynanacak Rusya-Suudi Arabistan açılış maçıyla başlayacak. Sekiz grupta 29 Haziran'a dek toplam 48 karşılaşma oynanacak. İkinci tur maçları 30 Haziran'da başlayacak, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da.

Giriş Tarihi: 13.06.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.06.2018 10:11
İşte 2018 FIFA Dünya Kupası fikstürü

2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek

2. TUR 30 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.

GRUP MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:

A Grubu
Maç no Tarih Saat (TSİ) Yer
1 14 Haziran 18.00 Moskova Rusya Suudi Arabistan
2 15 Haziran 15.00 Ekaterinburg Mısır Uruguay
17 19 Haziran 21.00 St. Petersburg Rusya Mısır
18 20 Haziran 18.00 Rostov Uruguay Suudi Arabistan
33 25 Haziran 17.00 Samara Uruguay Rusya
34 25 Haziran 17.00 Volgograd Suudi Arabistan Mısır
B Grubu
4 15 Haziran 18.00 St. Petersburg Fas iran
3 15 Haziran 21.00 Soçi Portekiz İspanya
19 20 Haziran 15.00 Moskova Portekiz Fas
20 20 Haziran 21.00 Kazan İran İspanya
36 25 Haziran 21.00 Kaliningrad İspanya Fas
35 25 Haziran 21.00 Saransk İran Portekiz
C Grubu
5 16 Haziran 13.00 Kazan Fransa Avustralya
6 16 Haziran 19.00 Saransk Peru Danimarka
22 21 Haziran 15.00 Samara Danimarka Avustralya
21 21 Haziran 18.00 Ekaterinburg Fransa Peru
38 26 Haziran 17.00 Soçi Avustralya Peru
37 26 Haziran 17.00 Moskova Danimarka Fransa
D Grubu
7 16 Haziran 16.00 Moskova Arjantin İzlanda
8 16 Haziran 22.00 Kaliningrad Hırvatistan Nijerya
23 21 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod Arjantin Hırvatistan
24 22 Haziran 18.00 Volgograd Nijerya İzlanda
39 26 Haziran 21.00 St. Petersburg Nijerya Arjantin
40 26 Haziran 21.00 Rostov İzlanda Hırvatistan
E Grubu
10 17 Haziran 15.00 Samara Kosta Rika Sırbistan
9 17 Haziran 21.00 Rostov Brezilya İsviçre
25 22 Haziran 15.00 St. Petersburg Brezilya Kosta Rika
26 22 Haziran 21.00 Kaliningrad Sırbistan İsviçre
41 27 Haziran 21.00 Moskova Sırbistan Brezilya
42 27 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod İsviçre Kosta Rika
F Grubu
11 17 Haziran 18.00 Moskova Almanya Meksika
12 18 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İsveç Güney Kore
28 23 Haziran 18.00 Rostov Güney Kore Meksika
27 23 Haziran 21.00 Soçi Almanya İsveç
43 27 Haziran 17.00 Kazan Güney Kore Almanya
44 27 Haziran 17.00 Ekaterinburg Meksika İsveç
G Grubu
13 18 Haziran 18.00 Soçi Belçika Panama
14 18 Haziran 21.00 Volgograd Tunus İngiltere
29 23 Haziran 15.00 Moskova Belçika Tunus
30 24 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İngiltere Panama
46 28 Haziran 21.00 Saransk Panama Tunus
45 28 Haziran 21.00 Kaliningrad İngiltere Belçika
H Grubu
16 19 Haziran 15.00 Saransk Kolombiya Japonya
15 19 Haziran 18.00 Moskova Polonya Senegal
32 24 Haziran 18.00 Ekaterinburg Japonya Senegal
31 24 Haziran 21.00 Kazan Polonya Kolombiya
47 28 Haziran 17.00 Volgograd Japonya Polonya
48 28 Haziran 17.00 Samara Senegal Kolombiya

SON 16 TURU

Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.

Bu turdaki maç programı ise şöyle:

49 30 Haziran 21.00 Soçi A Grubu 1 B Grubu 2
50 30 Haziran 17.00 Kazan C Grubu 1 D Grubu 2
51 1 Temmuz 17.00 Moskova B Grubu 1 A Grubu 2
52 1 Temmuz 21.00 Nizhny Novgorod D Grubu 1 C Grubu 2
53 2 Temmuz 17.00 Samara E Grubu 1 F Grubu 2
54 2 Temmuz 21.00 Rostov G Grubu 1 H Grubu 2
55 3 Temmuz 17.00 St. Petersburg F Grubu 1 E Grubu 2
56 3 Temmuz 21.00 Moskova H Grubu 1 G Grubu 2

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

57 6 Temmuz 17.00 Nizhny Novgorod 49. maçın galibi 50. maçın galibi
58 6 Temmuz 21.00 Kazan 53. maçın galibi 54. maçın galibi
59 7 Temmuz 21.00 Soçi 51. maçın galibi 52. maçın galibi
60 7 Temmuz 17.00 Samara 55. maçın galibi 56. maçın galibi

YARI FİNAL

Kupada yarı finalin programı da şöyle:

61 10 Temmuz 21.00 St. Petersburg 57. maçın galibi 58. maçın galibi
62 11 Temmuz 21.00 Moskova 59. maçın galibi 60. maçın galibi

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI VE FİNAL

Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:

63 14 Temmuz 17.00 St. Petersburg 61. maçın kaybedeni 62. maçın kaybedeni
64 15 Temmuz 18.00 Moskova 61. maçın kazananı 62. maçın kazananı

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