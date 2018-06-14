CANLI | Rusya - Suudi Arabistan

2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında ev sahibi Rusya Milli Futbol Takımı ile Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı karşı karşıya geliyor. Luzhniki Stadyumu'nda oynanan A Grubu mücadelesini Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pistana yönetiyor. Pistana'nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Sandro Ricci.

RUSYA 1 - 0 SUUDİ ARABİSTAN (İLK YARI OYNANIYOR)

12' Yuri Gazinskiy

İLK 11'LER

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, S. Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

Suudi Arabistan: Abdullah, Osama, Omar, Alburayk, Salman, Yahia, Alsahlawi, Yasser, Otayf, Taiseer, Salem

EV SAHİBİ GALİBİYETE HASRET

Dünya Kupası'nın ev sahibi olmasına karşın turnuvaya formda giremeyen Rusya, 2017'nin ekim ayından bu yana maç kazanamadı. Teknik direktör Stanislav Cherchesov'un çalıştırdığı Rusya, turnuvaya katılan takımlar arasında FIFA klasmanının en aşağısında bulunan takım olarak dikkat çekiyor. Rusya, FIFA sıralamasının 70. sırasında yer alıyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan ise FIFA klasmanında 67. sırada yer alarak bu alanda turnuvanın en kötü ikinci takımı olarak göze çarpıyor. Yeşil beyazlı ekip turnuva öncesi oynadığı son üç maçını da kaybetti.

TARAFLAR ARASINDAKİ İKİNCİ RANDEVU

Şimdiye dek, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki tek karşılaşma 1993'ün ekim ayında oynandı ve Suudi Arabistan evinde oynadığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

RUSYA GRUPLARI GEÇEMİYOR

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rusya, katıldığı üç Dünya Kupası'nda da (1994,2002, 2014) grup aşamasını üçüncü olarak tamamladı ve turnuva dışında kaldı.

SUUDİ ARABİSTAN BEŞİNCİ KEZ

Suudi Arabistan, ülke tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Son olarak 2006 Dünya Kupası'nda yer alan Suudi Arabistan'ın organizasyon tarihindeki en başarılı performansı 1994'te son 16 turuna kalmak oldu