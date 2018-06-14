Sabah > Dünya Kupası > Vladimir Putin: Futbol ailesinin bayramını kutluyorum"

Vladimir Putin: Futbol ailesinin bayramını kutluyorum"

Rusya'da 21.'si düzenlenen 2018 Dünya Kupası heyecanı bugün oynanan Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.06.2018 18:49
Vladimir Putin: Futbol ailesinin bayramını kutluyorum"

Heyecanla beklenen Dünya Kupası bugün Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında TSİ 18.00'de oynanan maçla başladı. Karşılaşma öncesi Moskova sokakları adeta karnaval yerine döndü. Dünya Kupası'na takılan ülkelerin taraftarları birbirinden renkli görüntüler oluşturarak dikkat çektiler.

FIFA 2018 DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Moskovada düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino izleyicileri Rusça, İngilizce ve Arapça selamladı.

4 yıldır heyecanla beklenen dev turnuva resmen başladı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın Lujniki Stadyumu'nda açılış töreni düzenlendi. Müzik bölümünden sonra resmi konuşmalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin herkesi selamlayarak futbol taraftarlarının bayramını kutladı. Putin, "Uluslararası arenadaki futbol ailesinin bayramını kutluyorum. Burdan, televizyondan ve sosyal medyadan izleyen tüm futbolseveri kutluyorum" dedi.

Daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino izleyicileri önce Rusça sonra İngilizce daha sonra da Arapça selamladı. Infantino Rusya'daki iyi organizasyon için ev sahibine teşekkür etti.

Törenden sonra, Dünya Kupası'nın ilk maçı başladı. Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor.

İşte Dünya Kupası'nın en değerli takımları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mısır Teknik Direktöründen Mohamed Salah açıklaması
Mısır Teknik Direktöründen Mohamed Salah açıklaması
CANLI | Rusya - Suudi Arabistan
CANLI | Rusya - Suudi Arabistan
Dünya Kupası tarihine geçen 'enler'
Dünya Kupası tarihine geçen 'enler'