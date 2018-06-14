Vladimir Putin: Futbol ailesinin bayramını kutluyorum"

Heyecanla beklenen Dünya Kupası bugün Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında TSİ 18.00'de oynanan maçla başladı. Karşılaşma öncesi Moskova sokakları adeta karnaval yerine döndü. Dünya Kupası'na takılan ülkelerin taraftarları birbirinden renkli görüntüler oluşturarak dikkat çektiler.

FIFA 2018 DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Moskovada düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino izleyicileri Rusça, İngilizce ve Arapça selamladı.

4 yıldır heyecanla beklenen dev turnuva resmen başladı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın Lujniki Stadyumu'nda açılış töreni düzenlendi. Müzik bölümünden sonra resmi konuşmalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin herkesi selamlayarak futbol taraftarlarının bayramını kutladı. Putin, "Uluslararası arenadaki futbol ailesinin bayramını kutluyorum. Burdan, televizyondan ve sosyal medyadan izleyen tüm futbolseveri kutluyorum" dedi.

Daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino izleyicileri önce Rusça sonra İngilizce daha sonra da Arapça selamladı. Infantino Rusya'daki iyi organizasyon için ev sahibine teşekkür etti.

Törenden sonra, Dünya Kupası'nın ilk maçı başladı. Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor.