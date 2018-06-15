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İşte Dünya Kupası'nda yarının programı

Organizasyonda yarın 4 maç oynanacak. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Arjantin ve Fransa, ilk maçlarına çıkacak.

Giriş Tarihi: 15.06.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2018 13:34
İşte Dünya Kupası'nda yarının programı

Rusya'nın ev sahipliğinde dün başlayan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın C ve D gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek.

Günün ilk maçı, C Grubu'nda Fransa ile Avustralya arasında oynanacak. Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, turnuvanın en erken başlayan maçı olması açısından da dikkati çekiyor.

Yarının ikinci maçında, D Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede turnuvanın favorilerinden Arjantin sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'na oynanacak mücadelede Arjantin ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati ise 16.00.

Dünya Kupası'na 36 yıl aradan sonra yeniden katılmayı başaran Peru ise C Grubu maçında Danimarka ile karşılaşacak. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Günün son maçında ise Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Kaliningrad Stadı'ndaki karşılaşma için ilk düdük saat 22.00'de çalacak.

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